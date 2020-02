Cuatro voces y la Orquesta Filarmónica de Montevideo se juntan en un lugar mágico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hay algo mágico en la estación. Tiene muchas historias y se genera una vibra especial que se siente apenas llegar ahí”, dice Mónica Navarro al referirse a la sensación que genera estar en la Estación Central de AFE, donde esta noche, a partir de las 21.00, la Orquesta Filarmónica de Montevideo presentará el espectáculo Ellas. Dirigido por la brasileña Ligia Amadio, el concierto contará con las voces de Mónica Navarro, Samantha Navarro, Maia Castro y Cristina Fernández como invitadas. “Todas nos conocemos desde hace muchos años y generamos una red femenina de apoyo y una compinchería que está buenísima”, explica Mónica.



El repertorio del concierto, que se realizará con entrada gratuita, incluirá canciones de Alfredo Zitarrosa (“Milonga madre”), Carlos Gardel (“Soledad” y “Lejana tierra mía”), Mariano Mores (“Uno”), Violeta Parra (“Volver a los 17”) y Eduardo Mateo (“Príncipe azul”), que serán interpretadas por la Orquesta Filarmónica con las voces de las invitadas al frente. La orquesta también interpretará versiones instrumentales de “Los Inútiles” y “Piazzoleses ambientadas”, de Manolo Guardia.



En la última sección del concierto habrá espacio para que las cantantes interpreten versiones orquestadas de algunas sus canciones: Mónica Navarro cantará “Influenza” y “Línea B”; Samantha Navarro hará “Matrimonio”; Cristina Fernández presentará una versión en gallego de “Lejana tierra mía” (con una traducción realizada por Fernández y su padre, José Rosendo Fernández); y Maia Castro interpretará “Pausa” y “Calendario amarillo”.



“Cantar con una orquesta es todo un viaje”, comenta Mónica Navarro, quien ya compartió varias presentaciones con la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Según relata, su primera espectáculo con la orquesta fue en 2010, cuando fue invitada al espectáculo Mujeres en el tango, realizado junto a Laura Canoura y a Maia Castro. “Es como un evento extraordinario”, define. “Te da un nervio distinto porque cuando cantás tus canciones surfeás la ola del escenario con otra habilidad, y, si te corrés un compás, tus compañeros te siguen. Con la orquesta son demasiados músicos como para equivocarse. Hay que estar muy atenta a lo que sucede”.



“Cantar con orquesta es impresionante”, añade Samantha Navarro. Esta será su tercera presentación junto a la Orquesta Filarmónica (las anteriores fueron con el espectáculo Raíces; una en el MAM y otra en el Teatro Solís). “Te sentís como Frank Sinatra, es como un viaje”, define entre risas. “Cuando estás en el ensayo, te sentás en el medio y escuchás todos los sonidos y es como estar en el mar y que vayan apareciendo distintos peces y olas”, evoca para definir los detalles sonoros y las sutilezas sobre la que se suele construir el sonido de una orquesta.



Además de cantar una versión con orquestal de su canción “Matrimonio”, Navarro se encargará de interpretar “Milonga madre” (de Zitarrosa) y “Príncipe azul” (de Mateo), dos clásicos de la canción uruguaya. “Yo no me he caracterizado por ser intérprete, sino que soy compositora, así que en ese sentido es un doble desafío para mí”, explica. “Ser intérprete es bravísimo porque tenés que estar a la altura de al obra. A mí siempre me dio mucho miedo porque, si voy a estropear una obra, que por lo menos sea mía que no le estoy haciendo daño a nadie”. Sin embargo, la cantante comenta que al momento de cantar se genera una mezcla “de nervio y felicidad” que se disfruta cuando se “llega a buen puerto”.



Navarro, que este año planea publicar un nuevo álbum, asegura que hay un gran espíritu de intercambio entre las otras cantantes invitadas (“Nos hemos visto crecer”, dice. Entre sus colegas, destaca el trabajo de Fernández, a quien toma como referente en la materia de interpretación:“Tiene una forma de interpretar que genera un viaje hacia la profundidad de la canción”.



Para acompañar la unión entre todas las invitadas, sobre el final del concierto las cuatro se juntarán en el escenario para presentar una canción que no está anunciada en el programa. “Va a ser una celebración”, adelanta Navarro. Quienes asistan al show podrán comprobarlo.