Ed Sheeran ya se presenta en el Estadio Centenario frente a una multitud de fanáticos

Ubicadas estratégicamente en la poca sombra que había o cerca de los puertos de merchandising, esperaban, pacientes, que se hicieran las 17.30 y se abrieran las puertas de la Tribuna Olímpica para ver al cantante británico Ed Sheeran.

Allí, sobre las 21.00, las pantallas se llenaron de colores para recibir a un muchacho pelirrojo y su guitarra, ese mismo muchacho que en los últimos días mantuvo en vilo a sus fanáticos: casi nadie pudo verlo en Montevideo, y su paso fue el menos ruidoso de todos los de las estrellas internacionales que han venido en los últimos años al país.

Ante una tribuna repleta (se agotaron las entradas y de hecho, conseguir acreditación de prensa fue mucho más difícil que de costumbre), Ed Sheeran salió al escenario donde tocará la veintena de canciones que son las que viene mostrando en un nuevo tramo de su gira.



La canción abrió el repertorio fue Castle On The Hill, el primer tema de una seguidilla que es la promesa de un show que lo tiene a él solo con su guitarra y un espectacular show de luces.



Un par de horas antes dio el punta pie inicial a la velada cuando la noche aún era tardecita Meri Deal, que debutó como solista con un repertorio de canciones propias y dos covers que hicieron lucir su voz: Let It Be de The Beatles y Hallelujah de Leonard Cohen que había interpretado un tiempo atrás en la redacción de El País.

Deal pasó una prueba difícil y con un sonido que tiene poco que ver con el de #TocoParaVos, su banda. Acá son canciones acústicas e intimistas que sonaban bien con el único acompañamiento de Felipe Sardina en teclados y guitarra. En su show debut fueron aplaudidas con cariño y apoyo.



Passenger, el británico que acompaña a Sheeran en este tramo de su gira Divide, sorteó con simpatía y buenas canciones la ansiedad de una Olímpica ya repleta y un calor bochornoso.

Consciente de que su figura se limita a una canción -Let her go- incluso bromeó con la circunstancia. Passenger cumplió con solvencia el ingrato rol del telonero. Claro que el momento más esperado fue el que animó a la parcialidad, una versión de Sound of Silence, y dos o tres canciones propias que le ganaron una ovación y toda una tribuna coreando canciones que seguro no conocía tanto. Pidió volver.