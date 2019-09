Crónica: Kevin Johansen trajo su juego colectivo al Auditorio del Sodre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El juego está siempre presente en la música de Kevin Johansen, más bien en la propuesta artística completa. Algo ritmos, el nombre de su nuevo disco, es tan ejemplo de eso como las citas explícitas a otras canciones que hace en su repertorio. “¿Quién dijo que del amor no se puede vivir? ¿Quién pudo haber dicho algo así?”, dice en “Tiene algo (Interesting Little Thing)”, en referencia a uno de los hits de Andrés Calamaro. “Con tanta gente hablando a tu alrededor no puedes ser feliz, ni encontrar amor”, canta en “No digas quizás”, y es un guiño a Charly García y su “Hablando a tu corazón”. Y la forma en la que canta “Qué vida bue, qué vida buena” en “Procesión” está directamente tomada de “Give It Away” de los Red Hot Chili Peppers.

Juega con eso Kevin Johansen, como juega cuando da vueltitas ensayadas y simpáticas con sus músicos; cuando todos se paran para ese meneo que evoca “Cumbiera intelectual”; e incluso cuando se baja del escenario a buscar a la gente para que se suba a bailar con él. Ante todo, lo que hace es lúdico y eso fue lo que quedó en evidencia el viernes pasado, con el show que dio en el Auditorio Nacional del Sodre, con buena convocatoria aunque la sala no estuvo repleta.

Kevin Johansen en el Auditorio del Sodre, 2019. Foto: Marcelo Bonjour

El recital tuvo como excusa presentar Algo ritmos, y eso se reflejó en un repertorio bien renovado. Sonaron canciones como “Mi querido Brasil”, que en el álbum cuenta con la participación de Jorge Drexler y que, ante la circunstancia actual que vive el vecino país, el cantautor reflexionó sobre la existencia de canciones oportunistas y oportunas, y aseguró que esta es, justamente, una de las últimas. Y también estuvieron “New York Without You”, “Tú ve”, “Cuentas claras”, “Teletransportación” con la intervención de Daniel Drexler y “La gente más linda”, entre alguna otra.

Todas fueron bien recibidas por una audiencia que reaccionó con calidez y fervor ante los chistes de siempre del “argengringo” que se siente un poco uruguayo, y se integraron bien a una lista en la que estuvieron “Vecino” —con participación de Edú “Pitufo” Lombardo y Lea Ben Sasson—, “Desde que te perdí”, “Sur o no sur”, “Guacamole” y tantas más. A veces uno se olvida de la cantidad de éxitos que tiene Johansen.

Y el recital también presentó a la nueva banda, que acompañó bien pero no tuvo la gracia que los The Nada tenían, justamente, a la hora de jugar. Aunque repitieron varios músicos respecto a la formación con la que estuvo por última vez en el Teatro Solís —entre ellos Enrique “Zurdo” Roizner, el excepcional baterista de casi 80 años—, la química en el ensamblaje fue un tanto despareja.

Igualmente, no hizo mayor diferencia en el juego colectivo, que incluyó un escenario repleto de gente bailando, y un cierre con “Fin de fiesta” y eso de que lo mejor debe estar por llegar. Algo ritmos es un nuevo ciclo para Johansen, pero para su público, acá, fue la divertida celebración de siempre.