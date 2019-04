Crítica: lo nuevo de Rosalía y J Balvin es un homenaje al reggaetón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo nuevo de Rosalía, J Balvin y El Guincho ya está sonando por todos lados, como era de esperar. Es la conjunción del reggaetonero más importante e internacional de la actualidad, con la sensación del pop iberoamericano y su productor estrella. Y además ya habían hecho, Balvin y Rosalía juntos, una joyita como “Brillo”, de lo más destacado del disco Vibras del colombiano. “Con altura”, que salió hace poco más de una semana, no es “Brillo”, no tiene su sutileza, y aunque no se le parece en nada, es un éxito.

La base rítmica es puro reggaetón —el tema está concebido como un homenaje al reggaetón más tradicional— y sobre ella se fusionan algunos samples, y se citan figuras y ritmos de la cultura popular, como Héctor El Father o Camarón de la Isla, el dembow o “Guantanamera”.

“Lo hago pa’ mi gente y lo hago a mi manera”, dice Rosalía, que volvió a asegurarse otro éxito: no hay forma de escaparle a su fuerza y a su voz.