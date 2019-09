Crítica: En su nuevo disco, Lana del Rey logra su mejor resultado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Con Obama, parecía que un sueño se había hecho realidad. Sentí que iba a poder dedicarme de lleno a mi música y que ya no íbamos a tener que hablar de ciertas cosas de las que, tristemente, sí tenemos que volver a ocuparnos ahora, con Trump en el poder”, le dijo Lana del Rey a The New York Times tras publicar Norman F**cking Rockwell, su sexto disco.



Ese sentimiento de tristeza y derrota atraviesa las canciones de su último trabajo, que se mete entre lo mejor de su carrera. Producido por Jack Antonoff (quien además trabajó con Lorde, Carly Rae Jepsen y Taylor Swift), Lana del Rey ofrece una serie de canciones melancólicas con un sonido inspirado en el rock psicodélico de finales de los sesenta, que se complementan con una serie de baladas de piano.



El sentimiento oscuro está representado por una constante mirada irónica de la vida actual en la sociedad estadounidense. De ahí proviene el título, inspirado en Norman Rockwell, el ilustrador de The Saturday Evening Post entre 1916 y 1963, que trabajaba en la idea de la vida en la sociedad estadounidense, la cual era abordada desde un punto de vista irónico.



“Nadie te quiere antes de que caigas”, se lamenta en “The Greatest”, una de las mejores canciones del álbum. “Los Ángeles está en llamas / Kanye West es rubio y se perdió”, canta también en ese tema, donde critica al rapero que se volvió fanático de Donald Trump, se muestra nostálgica con el ocaso del rock and roll y se lamenta por la ola de noticias falsas.

El álbum abre con “Norman F**cking Rockwell”, una balada al piano donde Lana del Rey dispara frases directas. “Maldito seas, hombre-niño/ Me cogiste tan bien que casi te digo que te amo”, canta mientras trata de perdonar al hombre que la decepcionó numerosas veces. “Tu poesía es mala y culpás a las noticias”, agrega.



“Vos escribís, yo salgo de gira / Lo hacemos trabajar / Vos sos hermoso y yo estoy loca / Estamos hechos en América”, canta en “Venice Bitch”, una canción de casi 10 minutos (fue uno de los cortes del disco), construida sobre una serie de guitarras psicodélicas, arreglos de cuerdas y sintetizadores, que muestran a California como una especie de paraíso conceptual.



“La esperanza es algo peligroso para alguien como yo”, dice luego, en la balada al piano que cierra el disco. “Pero igual la tengo”, repite sobre el final para traer un poco de optimismo.



“Estamos tan obsesionados con componer el próximo mejor disco americano / Que dimos todo lo que teníamos hasta el momento en que nos acostamos”, canta en “The Next Best American Record”. Al escuchar el resultado, parece que valió la pena el sacrificio.