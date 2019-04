Crítica: con "Map of the Soul: Persona", BTS ofrece un regreso con estilo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El grupo de Kpop BTS lanzó su esperado nuevo disco: Map of the Soul: Persona. Los 26 minutos de este EP que constituyen Persona ofrecen algo de un pulido pop, con algo de autotune pop y rap que recuerda su inicio en los años noventa. Eso queda presente desde que comienza a sonar la introducción. Si bien es difícil para cualquiera que no sepa coreano entender qué dicen, la música de este conjunto permite disfrutar de las melodías, que poco se distancian de cualquier banda juvenil, no importa el idioma.

El disco cuenta con la colaboración de Halsey, en una canción que recuerda un poco el espíritu de “Call Me Maybe” de Carley Rae Jepsen en “Boy With Luv”. Y como toda boyband, también hay una variedad de baladas acústicas que han sido parte del éxito de esta banda que salió de Corea del Sur para conquistar el mundo. De igual manera, lo que más sorprende es su música, esa que este grupo sabe ejecutar, creando éxitos mundiales prácticamente sin ayuda.