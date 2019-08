Crítica: En "Live At Woodstock", Creedence Clearwater Revival se muestra en su mejor momento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El festival de Woodstock, celebrado en agosto de 1969, es recordado como la máxima expresión de la cultura hippie. Bajo el slogan de “tres días de música y paz”, una granja ubicada en un pequeño pueblo de Behtel (en el interior de Nueva York) recibió a 400 mil personas que peregrinaron para ver en vivo a los máximos exponentes de la cultura del rock del momento (y de lo que sería la historia del género): Creedence Clearwater Revival, Crosby, Stills and Nash, Grateful Dead, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, The Band y The Who.



El disco triple y la película que se grabaron durante esos tres días fueron el documento necesario para crear todo un mito en torno al festival. Además de dar a conocer a músicos como Santana y Joe Cocker, cuyas actuaciones fueron históricas, las grabaciones del Woodstock generaron una ola expansiva que influyó a músicos en todo el mundo. En Uruguay grupos como Días de Blues, Totem, Montevideo Blues y Psiglo fueron algunos de los influidos por la película.



A lo largo de los 50 años que pasaron desde aquel fin de semana de agosto, se ha intentado recrear el espíritu de esa fiesta —que dio imagen a la idea de “sexo, drogas y rock and roll”—, aunque sin el mismo éxito. Por ejemplo, Woodstock se repitió en 1994 y 1999, y a principios de año se había anunciado una nueva edición para celebrar su 50° aniversario, pero se canceló días atrás.



Pero aunque jamás se haya podido recuperar la magia del Woodstock original, siempre se puede volver a escuchar las grabaciones. Si bien en estos años se han publicado varios discos con material del festival, los fetichistas del rock siempre se quedaban con ganas de más. Para saciar la sed de revisionismo, el viernes se publicó Woodstock — Back to the Garden: The Definitive 50th Anniversary Archive, un colosal box-set de 38 discos que incluye las 432 canciones que se tocaron durante el festival.



En el marco de este lanzamiento también se publicó Live At Woodstock, el famoso set que Creedence Clearwater Revival ofreció en la madrugada del sábado 16 de agosto y que se mantuvo inédito hasta ahora. Resulta que tras un enojo con los organizadores del festival por querer incluir “Bad Moon Rising” en la película y en el disco, la banda, que consideraba que esa no era su mejor canción, no quiso participar.



Pero, tras medio siglo, al fin se puede acceder a la grabación perdida de la banda de los hermanos Fogerty. Y el resultado es interesante por donde se lo vea. Primero porque es uno de los pocos documentos que permite ver cómo sonaba la banda en vivo —y al escucharlo se podrá confirmar que estaban en un estadio de gracia—, y segundo porque habían lanzado Green River días atrás. En esa actuación estrenaron cuatro canciones de ese álbum: “Green River”, “Bad Moon Rising” y “The Night Time Is the Right Time”.



Con un set de 11 canciones, el grupo ofrece un sonido bien crudo y enérgico, que comienza con el golpe de “Born On The Bayou” y llega a su mejor momento en “I Pull a Spell On You”, donde la voz de John Fogerty roza el desgarro y su hermano Tom lo complementa con un feroz solo de guitarra.



Lo mejor del show llega con las improvisaciones en torno a “Keep On Chooglin’” y “Suzie Q”, ambas sobrepasando los 10 minutos. Allí se puede confirmar lo bien que sonaba el cuarteto antes de que los egos se metieran en el medio.



Live At Woodstock es todo un tesoro para los amantes del rock and roll y una manera de conocer a los clásicos de la banda en otro formato.