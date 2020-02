Crítica: "Live At Brooklyn Steel" es un gran disco en vivo para no olvidarnos de Mika

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Se acuerdan de Mika? Es aquel cantante de origen líbano-británico que en 2007 se ganó un lugar en las radios de todo el mundo gracias a los éxitos “Grace Kelly”, “Love Today” y “Relax, Take It Easy”, que forman parte de Life In Cartoon Motion (un disco clásico de la segunda mitad de la década de 2000).

Bueno, años después de haber logrado algunos hits aislados con “We Are Golden” y “Rain” (ambos de 2008) y “Popular Song” (grabado en 2013 con una Ariana Grande que estaba empezando su carrera solista), a finales del 2019 el cantante volvió a la escena con My Name Is Michael Holbrook, un disco bien personal.

Para complementar este lanzamiento, Mika acaba de editar Live At Brooklyn Steel, un gran álbum en vivo donde repasa todos los éxitos nombrados con un show bien enérgico donde se destaca la calidad de su voz (escuela directa de Freddie Mercury; “Tiny Love” lo demuestra). Gran excusa para reencontrarse con un artista que no merece ser olvidado.