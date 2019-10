Crítica: En "Hollywood's Bleeding", Post Malone se confiesa de la mano de varios hits 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras el enorme éxito de beerbong & bentleys —el segundo disco más escuchado de 2018 en Spotify—, el rapero Post Malone redobla la apuesta con Hollywood’s Bleeding, un álbum de 17 canciones que se define por el constante salto entre géneros musicales, siempre abordado desde una mirada oscura.

El álbum incluye varios ataques a amigos falsos (“Enemies”), confesiones sobre relaciones fallidas (”A Thousand Bad Times” y “Goodbyes “) y mensajes dedicados a los haters (” Internet “ y “Hollywood’s Bleeding “). Los músicos Future y Halsey (“Die for Me”), SZA (“Staring at the Sun”) y Swae Lee (“Sunflower”) le agregan color al disco, pero el protagonismo se queda en manos de Ozzy Osbourne, quien aporta su voz tenebrosa en “Take What You Want”, el momento más destacado del disco junto a “Circles”, dedicada al ocaso de una relación intensa.