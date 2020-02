Crítica: una gira histórica de Elton John por la URSS, ahora llegó a un disco en vivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En 1979, Elton John se convirtió en el primer artista pop en presentarse en la U.R.S.S. y armó una gira por ocho ciudades para presentar A Single Man, el álbum que había publicado el año anterior. De esa gira, considerada histórica, se editó la actuación completa de un show en el Rossiya Concert Hall de Moscú. Y, al escuchar el audio, se puede sentir al británico en su mejor momento.

La primera parte muestra a John frente a un piano Steinway interpretando despojadas relecturas de “Take Me To the Pilot” y “Daniel”, y hasta una increíble versión de “I Heard It Through the Grapevine”. En la segunda parte, se le suma el percusionista Ray Cooper para agregarle todavía más energía al show.

El cierre, a cargo de “Get Back” y “Back In The U.S.S.R.” (de The Beatles), es pura fiesta.