Crítica: En "No.6 Collaborations Project", Ed Sheeran ofrece un disco honesto repleto de amigos y de nuevos éxitos

"En 2011, antes de firmar con una discográfica, hice un EP llamado No. 5 Collaborations Project. Desde entonces, siempre quise hacer otro”, explicó Ed Sheeran en su cuenta de Instagram meses atrás. A partir de esas grabaciones nació su nuevo disco, No.6 Collaborations Project, una colección de 15 canciones que incluye a 22 de los músicos más representativos del mainstream actual, y termina de confirmar a Sheeran como el máximo exponente de la canción pop actual.



El cantante pelirrojo, que tiene 65 millones de oyentes mensuales en Spotify y es el artista más escuchado de la plataforma, se juntó con músicos como 50 Cent, Bruno Mars, Camila Cabello, Cardi B, Eminem, Justin Bieber, Paulo Londra, Travis Scott y Skrillex, y el viernes publicó una serie de futuros hits que le aseguran su permanencia en las listas de éxitos durante uno o dos años más.



En el período de tiempo que pasó entre los dos proyectos de colaboraciones, la vida de Sheeran vida cambió radicalmente. En esos ocho años, el músico que empezó tocando en las calles y bares de Londres lanzó tres discos, que lo fueron poniendo en el lugar más alto del pop.



El primero, +, que salió el mismo año que No.5 Collaborations Project, sorprendió a la crítica y despertó el interés de fanáticos que se conectaban con sus canciones, que retrataban los desafíos y los amores de la un chico que se despedía de la adolescencia. En 2014, Sheeran retomó esa línea narrativa y, con el apoyo de productores estrella como Rick Rubin, Benny Blanco y Pharrell Williams, logró que sus canciones fueran coreadas en estadios de todo el mundo. De ese disco nacieron los éxitos “Sing”, “Thinking Out Loud” y “Photograph”.



Tres años más tarde, y con varios discos de oro colgados en la pared de su estudio, Sheeran terminó de comerse al mundo con ÷, el disco que incluye “Shape Of You”, una de las canciones más exitosas del siglo XXI. Si quedan dudas de esta afirmación, basta con mirar los números: con más de 2 mil millones de reproducciones, es la canción más escuchada de la historia de Spotify y Billboard la nombró la novena canción más exitosa de la historia

¿Cómo es posible superarse tras ese éxito arrollador? Mientras Sheeran giraba por el mundo con sus canciones (los uruguayos pudimos verlo en vivo en febrero, cuando se presentó en el Estadio Centenario), iba grabando algunas maquetas en su laptop y pensaba en retomar su proyecto de colaboraciones.



Además, se instaló en Nashville y montó un estudio casero, donde invitó a varios músicos a participar de sus canciones. Así, llegó a tener 22 invitados y grabó canciones con sus amigos. El primer adelanto fue “I Don’t Care”, un tema con aires de dancehall que incluye a Justin Bieber.



En esa primera letra hay un mensaje que se repite en varios de los temas del álbum: las ganas de escapar de lugares donde el protagonista se siente incómodo -y del que otros artistas se jactan en sus letras-. “I Don’t Know” se ambienta en una fiesta, al igual que “Beautiful People” (con Khalid), que describe un espacio lleno de autos descapotables, gente hermosa y ropa de diseñador. “Rodeados, pero aún solitarios”, canta Sheeran.



Además de los ritmos bailables y de la enorme lista de invitados, lo más interesante de No.6 Collaborations Project es el espacio que le dedica a criticar el modo de vida de las estrellas a través de melodías que quedan sonando en la cabeza. Por este lado va “I Don’t Want Your Money”, con un estribillo irresistible a cargo de H.E.R., que dice: “No quiero tu dinero bebé / Sabés que solo quiero tu tiempo”. A lo largo de esa canción, el músico se disculpa con su pareja por haber estado ausente durante meses tras haber salido de gira.



Esta disculpa continúa en “1000 Nights”, una especie de trap junto a Meek Mill y A Boogie Wit da Hoodie, donde los tres músicos relatan la soledad de las giras mundiales. Sheeran vuelve sobre los disgustos de la fama en “Take Me Back to London”, un rap grabado con Stromzy: “Cuando llegas a la cima nunca es suficiente / Porque puedes ganar BRITs y encabezar Glastonbury / Pero cuando estás a kilómetros de distancia y te sientes solo / Tienes que recordar que no hay lugar como el hogar”.



La escucha de su nuevo disco confirma dos cosas: que Sheeran no se dejó seducir por la fama y, especialmente, que tiene las canciones necesarias para seguir dominando el pop.