Creamfields: una fiesta británica que desembarca por segunda vez en Montevideo

La primera edición fue en 2017. La fiesta Creamfields pisó el Faro de Punta Carretas y trajo mucha música electrónica para los uruguayos. Ahora regresa y lo hará el 16 de noviembre en el Velódromo, comenzando a las 18.00.

Esta fiesta que cumple sus dos décadas este año, empezó en Liverpool, Inglaterra en 1998 y hoy es uno de los eventos de electrónica más reconocidos a nivel internacional.



Todavía no hay fecha de venta de entradas ni grilla, pero para tener una idea, el año pasado los precios fueron desde 1980 pesos y vinieron artistas de la talla del alemán Robin Schulz, el dúo australiano Nervo, los holandeses Oliver Heldens y el dúo Yellow Claw, el británico-canadiense Richie Hawtin, el argentino Hernán Cattaneo, el suizo-chileno Luciano y el británico Lee Burridge. Este año, según información extraoficial, uno de los posibles visitantes será el holandés Armin van Buuren, DJ de éxitos como Blah Blah Blah, Forever Is Ours o I'll Listen.