El Coro del Sodre y un "Arroz con leche" libre de estereotipos de género

Por el Día Internacional de la Mujer, el Coro Nacional del Sodre decidió realizar una acción muy especial y, en el Auditorio Adela Reta, versionó el clásico "Arroz con leche", con una letra adaptada a este milenio.



El objetivo de esta versión fue que fuera libre de estereotipos de género, y el Auditorio la difundió señalando que "la igualdad comienza en el hogar y se aprende desde la niñez", y como mensaje final agregó: "Qué la música y el arte sean una herramienta para el cambio social y la construcción de un mundo con mayor equidad de género".

La letra del tradicional "Arroz con leche" dice:



Arroz con leche

Me quiero casar

Con una señorita

De San Nicolás



Que sepa coser

Que sepa bordar

Que sepa abrir la puerta

Para ir a jugar



Yo soy la viudita

Del barrio del Rey

Me quiero casar

Y no sé con quien



Con esta sí

Con esta no

Con esta señorita

Me caso yo

La letra de esta nueva versión del Auditorio dice:



Arroz con leche

Me quiero casar

Con una personita

De Brazo Oriental



Que sepa querer

Que sepa soñar

Que sepa compartir

El amor por cantar

Con esta sí

Con esta no

Con esta personita

Me caso yo

La letra es muy similar a una que el Frente Amplio había mostrado en 2013, cuando se estaba aprobando la ley del Matrimonio Igualitario y, para abordar el tema, compartió esta imagen en su cuenta de Twitter: