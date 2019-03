Conocé a los primeros artistas confirmados para Woodstock 2019, con Jay Z a la cabeza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace unas semanas Michael Lang, cocreador de Woodstock, informó sus planes para celebrar el aniversario 50 del legendario festival. Tras el anuncio, Lang prometió una propuesta ecléctica para esta edición especial.



De acuerdo con Variety, ya se han revelado algunos de los artistas elegidos para esta edición tan especial, que se celebrará entre el 16 y el 18 de agosto de este año en Watkins Glen (Nueva York).



Jay-Z, Dead & Co., The Black Keys y Chance the Rapper son los músicos que encabezarán el festival.

Según Lang declaró ante Billboard, pronto se conocerá más del ambicioso cartel del evento: “Tenemos excelentes socios y una increíble lista de talentos de más de 80 artistas que se anunciarán en las próximas semanas. Estamos preparando un festival único en la vida”.

Variety informó que también se está terminado de coordinar la participación de artistas como The Raconteurs, Imagine Dragons, Run the Jewels, Gary Clark Jr., Cage the Elephant, The Killers, Greta Van Fleet, Margo Price, Sturgill Simpson, Portugal the Man, Dawes, The Lumineers, Bishop Briggs, Pussy Riot, Courtney Barnett y Dorothy, Halsey, Miley Cyrus, Janelle Monae y Kacey Musgraves.