Conozca a los ganadores de las categorías más importantes de los premios Grammy

Album del año

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Billie Eilish

Grabación del año (mejor canción)

"Bad Guy", Billie Eilish

Canción del año (composición)

"Bad Guy", Billie Eilish

Artista revelación

Billie Eilish

Actuación pop individual

Lizzo, "Truth Hurts"

Actuación de pop Dúo/Grupo

Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, "Old Town Road"

Album pop

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Billie Eilish

Album rock

"Social Cues", Cage The Elephant

Album de rap

"Igor", Tyler The Creator

Album de música alternativa

"Father Of The Bride", Vampire Weekend

Album de electrónica

"No Geography", The Chemical Brothers

Album urbano contemporáneo

"Cuz I Love You (Deluxe)", Lizzo

Actuación de rock

"This Land", Gary Clark Jr.

Album de pop latino

#El disco de Alejandro Sanz

Album de rock o alternativo latino

"El mal querer", de Rosalía