Confesiones de una estrella pop

“Hola, estás por escuchar A Real Good Kid. El álbum dura 40 minutos y fue hecho para ser escuchado de corrido. Esto significa que tiene que escucharse sin mensajear, sin enviar mails y alejado de cualquier tipo de distracciones”. Con esta introducción, Mike Posner –el autor de “I Took A Pill In Ibiza”- invita al oyente a participar de un viaje emocional centrado en sus confesiones. El primer paso es “January 11th, 2017”, una canción con un acompañamiento mínimo: un coro soul y un beat de batería digital. Estos dos elementos enfatizan la emotividad de la letra, donde Posner habla sobre la muerte de su padre (“El día que mi padre murió, me convertí en un hombre”, canta).

Su tercer álbum funciona como un diario íntimo donde aborda la pérdida de su padre, la muerte de su amigo Avicii y el final de una relación. Entre tanto dolor, busca una mirada optimista construida sobre pegadizos arreglos pop, y aunque no todas funcionan, se pueden encontrar interesantes momentos. “Soy multimillonario y tengo 30 años / Tendría que estar todo bien, pero no. ¡Mierda!”, se lamenta sobre el músico en “Drip”, la canción más cruda del álbum