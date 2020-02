"El concierto está lleno pero yo estoy vacío": la conmovedora nueva canción de Residente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El puertorriqueño René Pérez Joglar, más conocido como Residente, estrenó hoy una nueva canción acompañada del correspondiente videoclip, que en cuestión de horas acumula millones de reproducciones en YouTube. El tema se llama "René" y es una biografía cantada, en la que repasa el costado más oscuro de su fama mundial.

Esta suerte de balada rapeada, comienza recordando su infancia y sus sueños de ser beisbolista, y de ahí recorre toda la vida del exlíder de la banda Calle 13. René habla de sus problemas con el alcohol, de su depresión y estrés, de su divorcio (se separó de la actriz argentina Soledad Fandiño) y de cómo es convivir con la tristeza.

"El concierto está lleno pero yo estoy vacío / En la industria de la música todo es mentira / Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira / Solo me queda lo que tengo, no sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo", canta en esta pieza que supera los siete minutos de duración.

René Pérez Joglar, Residente, en el videoclip de "René". Foto: Captura de YouTube

La canción también le permite contar sobre la muerte de su mejor amigo, reconstruir postales de la infancia; hablar de su madre, su padrastro y sus hermanos; de su vínculo con Puerto Rico y la censura que ha sufrido allí, y de cómo quisiera volver a ser él, al hogar, a los primeros años de familia, a esa época en la que la vida, en general, era menos problemática.

"Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía por qué. Quería tirarme del balcón y no sabía por qué", contó en sus redes sociales Residente. "Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema", relató.

"René", la canción, salió acompañada de un espectacular videoclip que se concentra en una toma única del rostro de Residente, que se confiesa a cámara mientras camina por una cancha de béisbol. Es una suerte de biopic estremecedora, que definió como su canción más importante.

Colegas de Residente como Bad Bunny, Karol G o Anuel AA, expresaron su admiración por el cantante tras este lanzamiento.