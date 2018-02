Comparsas: una definición cerrada, con varios candidatos

Las comparsas ratificaron un buen nivel artístico en el carnaval 2018, aunque las actuaciones de los cuatro grupos en el Teatro de Verano no estuvieron ajenas a una multiplicidad de problemas técnicos, que dificultaron el logro de los máximos rendimientos.

Se trata de una categoría que conjuga diversos aspectos visuales y sonoros, con muchos artistas en escena, de modo que su armonización siempre depende de los detalles y factores que suelen pasar desapercibidos para el público, aunuqe los mismos, encadenados, determinan la efectividad y comunicación de las propuestas.

Desde hace un tiempo la categoría estaba dividida en dos tipos de modos de narración. Por un lado aparecen las historias fantasiosas, al tiempo que otros repertorios se juegan a las biografías o relatos históricos, con fuerte anclaje en la realidad.

Este año, la casi totalidad de comparsas fue por el lado histórico, teniendo en cuenta que dicha opción resulta de fácil y rápido involucramiento con los espectadores: Yambo Kenia optó por la biografía de Pedro Ferreira; C 1080 se basó en el tránsito de la música negra, desde los orígenes africanos hasta nuestros días; Sarabanda relató historias sobre los conventillos; La Carpintera Roh propuso la vida de José Antonio Lungo, e Integración resaltó a varios personajes y símbolos de la comparsería.

La excepción a la regla la propuso Tronar de Tambores, con el espectáculo Migraciones, que representó una atractiva historia sobre los desarraigos, jugándose a la imaginación, pero sin perder de vista la realidad.

Definición

A priori, ninguna de las cuatro propuestas está descartada para el primer premio. Sin embargo, ello no supone que todas estén en un mismo nivel y no haya mayores favoritismos para la madrugada del próximo viernes.

Yambo Kenia fue la más pareja a lo largo de las tres ruedas. Tiene aciertos notorios en los rubros de 1 (música), 3 (puesta en escena), 4 (danza) y 5 vestuario y no desentona en el 2 (textos).

Sarabanda tiene sus mayores fortalezas en los rubros 2, 3, 4 y 5. El 1, en tanto, tuvo menor rendimiento en la primera y tercera rueda y eso podría costarle algunos puntos.

Un concepto similar le corresponde a C 1080. Son muy fuertes los rubros visuales, pero no hizo una gran liguilla y su favoritismo pudo diluirse al cierre. De acuerdo a esta perspectiva, la definición podrá tener a Yambo Kenia con un leve favoritismo, seguida de Sarabanda y C 1080.

Tronar de Tambores, con buenas ejecuciones aparece con una chance menor, aunque si su línea de espectáculo suma voluntades en el jurado, no se descarta que se acerque a las posiciones más encumbradas.