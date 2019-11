Comienza hoy la prueba de admisión para el Carnaval 2020 tras etapa suspendida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hoy se pondrá en marcha la prueba de admisión de cara al Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de 2020, de la que participarán un total de 35 grupos de distintas categorías. La actividad será en el Teatro de Verano, y servirá para determinar quiénes participarán el año próximo de la competencia, además de los ya clasificados al Carnaval.

El comienzo de la prueba estaba previsto para ayer, con las actuaciones de las murgas La Rola, La de Acridu, A Toda Costa y Metele que son Pasteles. La fecha tuvo que ser suspendida por lluvias, así que se reprogramó para el martes 12 de noviembre.

Carlinhos Brown está en Montevideo y salió a tocar los tambores con Valores de Ansina By Belen Fourment MIRA TAMBIÉN Carlinhos Brown está en Montevideo y salió a tocar los tambores con Valores de Ansina

La prueba comenzará entonces esta noche con su segunda jornada, con Integración, la sociedad de negros y lubolos; y las murgas A Contraluz, El Limón Fraterno y Queso Magro.



Las jornadas comienzan a las 20.30, y el ingreso es un alimento no perecedero, que será donado a organizaciones e instituciones benéficas.

AGENDA El fixture de la prueba de admisión

ETAPA 2

Martes 5

20:30 - Integración (sociedad de negros y lubolos)

21:15 - A Contraluz (murga)

22:00 - El Limón Fraterno (murga)

22:45 - Queso Magro (murga)



ETAPA 3

Miércoles 6

20:30 - Los Sospechosos de Siempre (murga)

21:15 - Valores (sociedad de negros y lubolos)

22:00 - La Delestribo (murga)

22:45 - Nos Obligan a Salir (murga)

ETAPA 4

Jueves 7

20: 30 - D' Bigote Pa Arriba (murga)

21:15 - Senegal (sociedad de negros y lubolos)

22:00 - Los Choby's (humoristas)

22:45 - La Margarita (murga)



ETAPA 5

Viernes 8

20:30 - Paladines de Momo (murga)

21:15 - La Cayetana (murga)

22:00 - Los Rolin (humoristas)

22:45 - La Guardia Vieja (murga)

23:30 - Doña Bastarda (murga)

ETAPA 6

Sábado 9

20:30 - La Revelación (murga)

21:15 - Falsa Fábula (murga)

22:00 - Fantoches (humoristas)

22:45 - En Dos Panes (murga)

23:30 - Un Título Viejo (murga)



ETAPA 7

Domingo 10

20:30 - Regalada pa la Foto (murga)

21:15 - Eternos Estrategas (murga)

22:00 - Jardín del Pueblo (murga)

22:45 - Sinvergüenzas (parodistas)

23:30 - La Martingala (murga)

ETAPA 8

Lunes 11

20:30 - Son Delirante (murga)

21:15 - Madame Gótica (revista)

22:00 - La Milanga (murga)

22:45 - Zíngaros (parodistas)



ETAPA 1

Martes 12

20:30 - La Rola (murga)

21:15 - La de Acridu (murga)

22:00 - A Toda Costa (murga)

22:45 - Metele que son Pasteles (murga)



ASEGURADOS Los ya clasificados para el Carnaval 2020

En la próxima competencia ya tienen su lugar asegurado las 24 agrupaciones que clasificaron a la Liguilla este año. Son:



Murgas: La Trasnochada, Agarrate Catalina, Cayó la Cabra, La Clave, La Venganza de los Utileros, La Gran Muñeca, Araca la Cana, Curtidores de Hongos, La Consecuente y La Mojigata.



Comparsas: Tronar de Tambores, Yambo Kenia, C 1080 (que decidió no participar) y Sarabanda.



Parodistas: Nazarenos, Los Muchachos, Momosapiens y Aristophanes.



Humoristas: Cyranos, Sociedad Anónima y Los Jockers (que decidieron que no participarán).



Revistas: Tabú, La Compañía y House.