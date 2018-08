Los colombianos del momento que hacen pop para bailar

Antes de volver para América Latina y empezar con una gira que incluye por primera vez a Uruguay, los hermanos Simón y Martín Vargas, junto a Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil andan por Madrid. España es un destino bastante común para la banda colombiana Morat y sus canciones se escuchan en la radio y en las fiestas. Porque Morat, esa banda de amigos que de repente se encontró con la fama, busca eso: hacer canciones bonitas que se puedan sentir y bailar.

Empezaron a tocar en sus épocas de estudiantes. Tocaban casi siempre en bares de Bogotá, Colombia. Su público, dice el bajista Simón Vargas en entrevista con El País, no pasaba de las 150 personas, “la mayoría de la familia y amigos”. Entonces Paulina Rubio escuchó una de sus composiciones (era “Mi nuevo vicio”) y el plan fue grabarla con ellos. Ahora ya están preparando su segundo disco (el título y la fecha de estreno es una incógnita) y, mientras, siguen girando.

-Van a estar por primera vez en Uruguay, ¿qué expectativas tienen?



-Estamos superemocionados. Yo creo que Uruguay era un país que nos hacía falta desde la primera vez que salimos por el Cono Sur. También creo que este es el momento para estar ahí. Tenemos un show superensayado y al mismo tiempo hay nuevas canciones del segundo disco para mostrar.

-Agotaron en poquitos días el primer concierto, eso los debe haber motivado.



-Absurdo. Estamos dichosos porque eso da muy buena espina acerca de lo que está pasando con nuestra banda en Uruguay. También te da pistas sobre cuáles son los lugares a los que volver.

-¿Qué les gusta de Uruguay?



-Ninguno de los cuatro pudo ir por Uruguay todavía. Pero yo soy fan a morir de Jorge Drexler. Lo amo absolutamente y poder tocar en tierras de Drexler me tiene dichoso.

-¿Sería un artista con el que te gustaría colaborar?



-Si Drexler nos invita a hacer una canción, yo sería el primero en decir “por favor hagámoslo”. Pero somos cuatro y la disquera y el mánager y demás y todo el mundo opina. Pero de querer, queremos cien por ciento.

-¿Qué podés adelantar del disco nuevo?



-Creo que es muy bonito. El primer disco que uno hace es uno que compone durante toda su vida, está hecho de todas las canciones que tienes al momento que llegas a armarlo. El segundo, por otro lado, te toca por primera vez como músico profesional. Tienes que encontrar espacio para componer, para grabar mientras estás de gira. El público ya te conoce, entonces tienes que saber qué cambiar para estar innovando y qué mantener para que la gente no sienta que es un grupo distinto. Nos ha permitido reflexionar mucho sobre lo que estamos haciendo.

-A pesar de que ahora tienen otra profesionalización, ¿las canciones siguen saliendo desde la espontaneidad?



-Sí, siempre. Creo que no hay un método para escribir canciones. Puedes escribir desde lo que te ha pasado, desde lo que no quieres que te pase, desde una historia que te inventas en tu cabeza. Un poco a manera de novelista te pones en los pies de otro y piensas en qué diría y qué podría decir y sentir. Todas las escribimos nosotros, y creo que esa es una gran diferencia. Además, este disco tiene canciones de temas a los que no habíamos puesto tanta atención. Siempre escribimos mucho del desamor, pero en este hay más al amor positivo, al estar enamorado, al te amo.

-¿Tiene que ver también con algún momento que vivan ustedes en especial esto de cantarle al amor en positivo?



-No estoy seguro. Porque al mismo tiempo, en este disco también está la canción más triste que hemos escrito, sin lugar a dudas.

-¿Han pensado escribir sobre otras cosas?



-Sí, pero nos parece que es difícil. Somos muy jóvenes, entonces escribir de la vida, que es otro gran tema que nos gusta, es difícil porque creo que uno está en un punto en el que es difícil tener perspectiva de lo que es realmente la vida. Por otro lado, estamos en la época en la que uno más se enamora y desenamora de la vida. Ojalá cuando tengamos 30 no estemos desenamorándonos al ritmo que lo hacemos hoy.

-Sus canciones son para bailar.



-En América Latina es muy difícil escapar de la parte más bailable. No tenemos necesariamente influencia del folklore colombiano, pero sí de artistas que se basan mucho en ello.

-¿Qué ha cambiado de aquel grupo de amigos?



-La inocencia. Cuando uno hace una banda en el colegio para tocar con sus amigos, incluso aunque fuera para trabajar, uno no sabe cuáles son las consecuencias de estar viajando, de dejar muchas cosas atrás, amigos, familia. Lo que empieza de una forma muy inocente, implica un montón de sacrificios y trabajo, más de lo que uno pensaría. Pero de la misma manera, ha sido nuestro sueño de toda la vida.

