Un clásico de la guitarra

El viernes, Carlos Santana publicó In the Search of Mona Lisa, un EP de tres canciones que funcionan como una declaración de amor a la obra maestra de Leonardo Da Vinci. El tríptico abre con la sensual “Do You Remember Me”, una guajira de casi 10 minutos donde el músico reluce su fraseo clásico de guitarra -es uno de los pocos en dominar los secretos del instrumento- sobre un ritmo de percusión latina. Sobre la mitad, la propuesta se completa: “Mona Lisa, tráeme tu cuerpo / Déjame entrar en tu jardín celestial”. “In The Seach Of Mona Lisa” pasa al inglés a través de un enérgico canto soul construido sobre un beat a lo Bo Diddley. Cierra “Lover From Another Time”, un interesante diálogo musical entre una orquesta, la guitarra y el contrabajo del gran Ron Carter. El EP incluye las dos primeras canciones en versiones aptas para radio. In the Search... mantiene la fórmula que Santana desarrolla hace años, pero no falla.