Clapton se puso navideño

Si algo le faltaba a este año, era un disco navideño de Eric Clapton, el primero de su clase en una carrera que ya roza el medio siglo. Mayor extrañeza es que Clapton dedica una versión electrónica del tradicional “Jingle Bells” al dj Avicii fallecido en abril tras lidiar con el abuso de drogas; la versión discotequera e instumental no está buena y no pega ni con cola con el resto del reperotorio. El disco se basa en canciones ajenas, que suele ser el tono de los albumes navideños. Clapton aporta una canción propia, “For Love on Christmas Day” pero baña el resto de los standards de una tonalidad propia que incluye los ritmos reggae de “Silent Night” (o sea “Noche de paz”), el country blues en “Christmas in my Hometown”, blues puro y duro (“Lonesome Christmas” y “Merry Christmas, Baby”) o ese sonido que es puro Clapton de “Sentimental Moments”. Las fiestas ya tienen banda de sonido.