Cinco voces de visita en la ciudad

Onda Vaga vuelve a Montevideo. El show será mañana a las 21.00 en La Trastienda y el plan es repasar las canciones que han surgido en estos 11 años de la banda de argentinos que nació un día de verano en el Cabo Polonio.



Además, vienen con su quinto álbum recién estrenado. En Nuestras canciones, la banda recoge covers de temas que han hecho a sus historias. “Era una especie de deuda con nosotros mismos, muchos años de hablar de hacer discos de covers”, dice Marcelo Blanco, trompetista y una de las voces de Onda Vaga, en entrevista con El País. Así, van desde “Xuxa park” hasta Andrés Calamaro, con una versión de “El mambo” que sorprendió hasta al músico porteño. Ni bien escuchó la canción, Calamaro tuiteó: “Qué gran versión. La convirtieron en un clásico”.



Videoclip de "El curruco", Onda Vaga junto a Perotá Chingó

Blanco explica que si bien “El mambo” (El salmón, 2000) no es de los temas más conocidos del referente, es uno de los que más los ha acompañado desde el principio de la banda.



—¿Y qué lugar ocupa Xuxa en sus influencias?



—Con Xuxa crecimos. A mí, que soy de los más viejos de edad de la banda, me pegó. Cuando llegó fue una explosión, ¡wow!, encima bajaba de una nave espacial. Era muy fuerte su personaje y su música siempre nos llamó la atención, y siempre que se habló de un disco de covers se habló de Xuxa.

—Después de tantos años, ¿las intenciones siguen siendo las mismas que cuando se fusionaron?



—No, si algo cambió fueron las intenciones. La llama que nos guía sigue siendo la música, pero pasaron 11 años y pasó de todo: parejas, hijos, accidentes y estamos más viejos y con un gran público hoy por hoy, que entonces no teníamos ni expectativa de llegar a un público tan grande.

—¿Ha sido muy difícil moverse por fuera de la industria?



—Para nosotros fue algo natural. Las veces que tuvimos ofertas las descartamos porque, como suele ser, eran miserables. Se siente re bien haber llegado donde llegamos por nuestra cuenta y manejar nuestra economía, algo en lo que se meten mucho los grandes sellos.

—Otra de sus características es que son una banda sin líder, ¿cómo ha funcionado eso para ustedes?



—Para mí es una de las claves y funciona. A veces a los tumbos, a veces fluye. Son 11 años de cinco cabezas poniéndose de acuerdo para cada cosa. Ayudó mucho la existencia de nuestro mánager, que al año ya estaba con nosotros. Pero cada vez que hay que tomar decisiones se vota, no queda otra porque ese planteo está hecho y creo que habla mucho de lo que transmite la banda, de la voz colectiva. Ahora estamos jugando un poco más musicalmente con líderes momentáneos, y en el disco nuevo hay temas que tienen voz principal.

—¿Siguen teniendo los momentos de complicidad, de tocar “sin electricidad”?



—Son los mejores momentos. El escenario conlleva un montón de cuestiones que no son tan naturales como sentarte a tocar la guitarra cuando te comiste un asado.

—Uruguay no es un simple escenario más para ustedes, ¿qué representa para la banda?



—Representa muchas cosas, no solo por el accidental inicio de la banda, sino porque es un país que está muy cerca y últimamente, sobre todo con lo que está pasando acá a nivel político, es un faro y tenerlo como ejemplo no está mal. No es raro que vayamos y a nosotros nos encanta volver.Nosotros vamos mucho, más de un verano de amigos. Antes de que suceda Onda Vaga sucedieron otras bandas del estilo, que duraron un verano y son todos recuerdos buenos.

—¿Cómo ha sido en este tiempo, en estas idas y venidas, el vínculo con el público uruguayo?



—Siempre está bueno. Es un intercambio interesante: hay una idiosincrasia muy similar, pero a la vez distinta y está bueno ver lo que genera la banda en un público así.