Cinco formas de conocer a Nick Cave antes de su llegada a Uruguay

Kicking Against the Pricks (1986)

Sirve, principalmente, para ver el canon de Cave que aquí deja claro sobre qué pilares construye su edificio musical. Es un disco de covers de clásicos algunos más oscuros que otros, de gente como Jimmy Webb, Lou Reed, Johnny Cash o John Lee Hooker, entre otros.





The Good Son (1990)

En algún tiempo, acá, se lo mentaba como el disco que Cave hizo en San Pablo, la ciudad a la que se mudó en 1990 y en la que estuvo casado con una periodista brasileña y tuvo su primer hijo, Luke. El disco se abre con “Foi Na Cruz” y sigue bíblico y calmo.

Let Love In (1994)

Toda la zona de mediados de la década de 1990 es muy buena (Henry’s Dream, Murder Ballads, The Boatman Call), pero a Let Love In no hay como pelearle si empieza con el arrebatador “Do You Love Me” y sigue con “Nobody’s Baby Now”. El resto se mantiene parejo.



Dig Lazarus Dig! (2008)

Después de Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus, un disco distinto al que quizás no le prestamos tanta atención, esto es otro de sus contundentes aportes, quizás porque todo el disco queda empapado por la feroz energía de la canción que abre y da nombre al disco.



Skeleton Tree (2016)

Es raro: en algunos momentos a alguien le puede parecer como una mezcla entre Radiohead y un Scott Walker declamatorio. Es el disco que siguió a la muerte de su hijo, Arthur, y aunque parece no haber menciones al hecho, es como una oración de constricción.