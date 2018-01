By Rosalia Souza

El dúo Salvapantallas, que se popularizó compartiendo versiones de canciones conocidas en youtube y llegando a millones, ahora se prepara para disco propio. Con ese motivo quisimos hacer un repaso por los covers de canciones más famosos

"Fue amor" de Fito Páez por Salvapantallas "Fue amor" de Fito Páez por Salvapantallas

Whitney Houston - I Will Always Love You (World Music Awards 1994 HQ) Whitney Houston - I Will Always Love You (World Music Awards 1994 HQ)

Vazquez Sounds Adele - Rolling In The Deep (Cover) Vazquez Sounds Adele - Rolling In The Deep (Cover)

"Solo tus canciones" Daniela Herrero "Solo tus canciones" Daniela Herrero

Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun (Official Video) Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun (Official Video)

Cinco covers que se volvieron inolvidables