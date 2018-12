Chyno Miranda: “Esta etapa es un comenzar de cero, una reinvención”

Hace 18 años que Chyno Miranda se dedica a la música. Para muchos es una parte de Chino y Nacho, aquel dúo que triunfó con hits como “Mi niña bonita” o “Andas en mi cabeza”, uno de sus últimos trabajos antes de la separarse.

Cuando Miranda comenzó su carrera, las redes sociales eran parte de la ciencia ficción y hoy acercan la vida de los músicos a sus seguidores.

—Las redes sociales han tenido un impacto en tu vida. A través de ellas conociste a tu esposa, Natasha y hace poco fue la plataforma para que anunciaras que vas a ser padre.



—Hoy en día el poder hacer que los fanáticos se sientan parte de tu familia y tu historia, es algo maravilloso. Las redes sociales son herramientas fundamentales para que uno pueda estar en contacto directo con la gente, y me pareció súper prudente compartir mis alegrías con el público. No solo en el ámbito profesional, sino también en lo personal.

—Las redes permiten, justamente, un acercamiento del artista con el público.



—Cuando comencé, hace ya 18 años, todo era diferente. Mientras más inalcanzable y exclusivo eras, era mejor para los artistas. Hoy en día es todo lo contrario porque si no estás cerca de la gente te pierdes el cariño de ellos, y por eso me siento feliz de recibir tantas bendiciones.

—Desde el año pasado no has parado de sacar colaboraciones con cantantes como Agustín Casanova, Wizin, Gente de Zona y ahora con J.Balvin, ¿A qué se deben tantos trabajos en conjunto?



—Hoy en día el tema de los featuring está muy de moda y a la gente le gustan. Poder hacer canciones y tener repercusión ya es una bendición, pero poder compartir público con otros artistas, es como un intercambio cultural, algo muy positivo y hoy en día artistas de distinto perfil permiten los proyectos sean más vistosos. En el caso de Balvin es un artista más urbano y yo soy más tropical urbano, fusionamos el concepto y por suerte a la gente le ha gustado mucho la canción. Es un proyecto que hicimos con tanto cariño, no tuvo a ninguna empresa o manager en el medio, surgió simplemente desde la admiración y el respeto. Se dio a través de mensajes de Whatsapp y me llena de alegría que un proyecto tan orgánico como este haya tenido una repercusión tan chévere.

—¿Cómo surge “El peor”, tu nueva canción junto a Balvin?



—La idea surge porque mi equipo de trabajo de colaboradores me comparte la idea de esta canción con guitarra y voz. Cuando la escucho me parece espectacular la propuesta, esa misma noche la grabé y le mandé un mensaje a Balvin diciéndole que a través de esta canción podíamos encontrarnos musicalmente. Se la mando y me responde a los cinco minutos que la vamos a grabar.

Video de la canción "El Peor" de Chyno Miranda junto a J Balvin

—Tienes 18 años de carrera, ¿cómo vives tu carrera solista, es un volver a empezar?



—Estoy con la misma emoción, con los mismos sueños, energía y fuerza que en el primer momento. Este tipo de retos, donde tienes que reinventarte me llenan de emoción y energía. Además, el hecho de ser padre, me ha inspirado y me ha dado un nuevo sentido en esta nueva etapa a nivel personal y profesional. Sí, esta etapa es un comenzar en cero, una reinvención.

—¿Qué proyectos se vienen ahora?



—Ahorita estoy promocionando “El Peor”, también tengo otras colaboraciones que voy a preparar dentro de poco que son un crecimiento para mí. No puedo revelar los próximos lanzamientos, pero en 2019 voy a comenzar con una nueva gira.

—¿Este año lanzas el disco Chévere?



—Tuvimos que retrasar el lanzamiento para incluir “El peor”. No podía quedarse fuera del disco por nada del mundo. Entonces estamos en ese proceso de buscar las fechas y en breve anuncio el lanzamiento que tendrá 18 canciones.

—En momentos donde el trap es moda, ¿no te han propuesto hacer una canción con ese estilo?



—Hace poco lancé “Sin trucos de belleza” y a la gente le gustó mucho.

—La escuché, pero a diferencia de lo que es normalmente el trap, la canción tiene un abordaje distinto, con letras románticas y sin cosificar a la mujer.



—La dirección de mi música es orientada a la parte romántica y no tan explícita. A nivel de letras explícitas no pienso compartir nada porque ni a mí como artista, ni a mi público le interesaría escucharme con líricas que no tienen que ver con lo que he compartido en mi carrera. A pesar de que vengo de un barrio, que sé lo que es no tener nada y venir de abajo, no me gusta cantar sobre las cosas que tanto me costaron superar y realidades que intento olvidar.

Video de la canción "Sin Trucos De Belleza" de Chyno Miranda

—Cuando Chino y Nacho se disolvió, se dijo que no ayudabas en el proceso creativo. ¿Te afectan ese tipo de comentarios?



—Respeto la opinión de la gente. Soy una persona de retos, y soy más de demostrar que hablar. En mis tiempos de Chino y Nacho, siempre fui el responsable de elegir las canciones que se promocionaban, desarrollar los conceptos creativos y en las giras, yo era quien diseñaba todo. Nunca hice publicidad de eso porque cada dúo tiene que hacer su trabajo. Pero a nivel de publicidad no quiero que me vean como el gran compositor porque me quedan cosas por aprender. Ahora estoy haciendo un disco de boleros y me siento feliz de hacer cosas nuevas. La vida siempre te da la posibilidad de hacer cosas nuevas y de reinventarte. Nunca es tarde para comenzar a hacer cosas a nivel profesional.

—¿Hay posibilidades de volver a colaborar con Nacho?



—Te lo voy a decir con sinceridad. Nunca terminé mi relación de manera negativa. Cantar en compañía de Nacho era un honor. Los fanáticos nos decían que había una energía especial y que les gustaba nuestra música. En honor a esa energía y ese cariño volvería a trabajar con él, pero todavía es muy pronto. Tal vez en unos tres o cuatro añitos.