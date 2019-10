Chule von Wernich, la estrella de redes que ahora hace camino con canciones propias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Chule von Wernich se llama Sofía; es argentina, de Pehuajó, y los videos que publicaba en su cuenta de Instagram, cantando canciones variadas en plan acústico, fueron la base para comenzar a desarrollar una carrera artística que la trae con cierta frecuencia a Uruguay, y que le permite codearse con las figuras del momento de la música latina. En sus redes hay fotos y videos con, o comentarios de, Mau y Ricky, Sofía Reyes, J Balvin; y también con Coti, Los Auténticos Decadentes, Benjamín Amadeo y la lista sigue.

Este año ya pasó un par de veces por Montevideo, en formato reducido, y mañana sábado estará con banda completa en Magnolio Sala, en un show propio que abrirá Olivia Wald (entradas en Tickantel).

Von Wernich vendrá con un repertorio renovado que incluye una cantidad de canciones propias, que ha lanzado más que nada en formato single, a lo largo del último año. “Era un nuevo paso para mí. Estoy muy contenta y entusiasmada”, cuenta en charla con El País.

“A mí me ayudaron mucho las reversiones, me ayudaron a encontrar cuál es mi forma de cantar”, dice sobre este proceso que está atravesando, en el que está encontrándose con un repertorio más personal. Entiende que el estilo de su música “se reduce al pop”, aunque le divierte “jugar” con otros géneros y así condimentar su propuesta con otros sabores.

Hasta ahora no le ha salido un reggaetón cien por ciento definido, o una balada melódica y dramática, sino que todos sus temas se quedan ahí, en un punto medio que se traduce en una música muy abarcativa y agradable a cualquier oído.

“En el show hacemos un reggae, que me divierte mucho, después una que es bien blues, después ‘Cactus’ de Cerati que es más folclórica. Me divierte agarrar versiones, que todas sean redistintas entre sí, y jugar. Jugar a poder cantar otras cosas”, explica sobre los temas ajenos que conforman su repertorio. En cuanto a sus canciones, “Que tal que sí”, una balada pop que canta con un modo más bien latino o español, de sonoridad acústica y que en algún momento cuela un fraseo urbano, “es la primera dentro de la racha de canciones que siento que son mucho más yo como artista”.

—¿Y cómo sos vos como artista, como te definís?



—A mí me define mucho el instrumento de cuerdas y la voz. Cuando voy a hacer una canción mía, son dos recursos que quiero que siempre estén presentes y que sean lo más importante. Me gusta saber que hay una guitarra grabada que está muy presente. Y después, me gusta poder transmitir a través de la canción, y lo acústico tiene eso de que es mucho más despojado y directo.

—¿Por qué decidís seguir como artista independiente?



—Porque todavía no se presentó una opción que me haga querer firmar ya, y porque hoy en día tenemos muchos recursos para mantenernos independientes, y los aprovecho. Hoy el sistema cambió mucho, y yo arranqué por las redes y con mi público fui viviendo mi proceso. Cuando haga falta agrandar el equipo, lo agrandaremos, pero no hay apuro.

—¿Crees que pronto te vas a despegar del título de instagrammer, para que empiecen a presentarte como artista?



—Creo que es un proceso y estoy en él. Hace no mucho arranqué a dedicarme a la música y fue gracias a Instagram, así que no me molesta que me digan “instagrammer”. Pero eso está por un lado y por otro está la música, y me gustaría que el ser música sea algo que se mantenga constante más allá de la red social del momento.