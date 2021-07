Christina Aguilera habla de su presente musical y dice: "Siempre apoyaré a Britney"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Christina Aguilera, a los 40 años, esta de nuevo: el fin de semana del 16 y 17 de julio se presentó dos días seguidos junto a Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles en el escenario del Hollywood Bowl.

Al igual que Britney Spears, Aguilera alcanzó el éxito durante el auge del pop adolescente de finales de la década de 1990 y desde entonces ha explorado géneros como el R&B, la música latina, los musicales teatrales y el boogie-woogie.

Pero el elegante concierto en el Hollywood Bowl definitivamente contrasta con la batalla legal en curso de Spears sobre su controvertida tutela, la cual Aguilera condenó de manera enérgica en un reciente hilo viral en Twitter.



Ahora, la cantante habló sobre esos shows, su próximo par de álbumes y —al menos hasta que su publicista intervino para decir que Aguilera no tenía más nada que declarar al respecto— sobre su colega sobreviviente del pop.

Britney Spears y Christina Aguilera. Foto: Twitter @xtina

—¿Te emociona volver al escenario tras la pandemia?



—He estado pensando precisamente en eso porque he estado en el estudio trabajando en dos discos. A veces, en el estudio, alcanzar ciertas notas es complicado —estás encerrada en una cabina confinada—, en comparación con el momento en que estás frente a un público y la música en vivo lleva tu adrenalina al siguiente nivel. En esos momentos pienso: “Oye, esa nota es mucho más fácil de alcanzar sobre el escenario”.



—¿De qué discos nuevos hablas?



—Es un disco en inglés y otro en español. La última vez que grabé un disco en español, Mi Reflejo, era la bebé Christina. Fue un momento muy hermoso para rendirle homenaje a mis raíces paternas —mi padre es de Ecuador—, y desde entonces siempre había querido hacer otro. Así que en realidad es un disco que tiene 20 años pendiente, excepto que ahora me alegra un poco que haya pasado tanto tiempo porque he podido ir atrás y profundizar en algunas de mis historias personales con mi padre. Siempre he tenido una relación bastante distante con él, y estoy indagando en eso.

—¿Y el otro disco?



—Tiene una sensación totalmente diferente. Estoy trabajando con productores y compositores de los que he sido gran admiradora durante años. Uno en particular es Joseph Angel, quien escribió “Love on the Brain” para Rihanna. Pero todos los compositores vienen de un lugar muy profundo y sincero. No estamos intentando que todo encaje en un molde; es una perspectiva madura que encarna todo lo que he experimentado en esta industria y a nivel personal. Hice muchos cambios durante la cuarentena: nuevas personas, nuevo equipo de apoyo. La experiencia te ayuda a descubrir quiénes son en verdad tus incondicionales. Estoy en un momento muy feliz de mi vida, y nunca antes había sido del todo así.



—Tu tuit sobre Britney Spears incluyó una vieja foto de ustedes dos. ¿Cuándo fue eso?



—Fue en nuestros días en el Club de Mickey Mouse. Teníamos 11 o 12 años, éramos unas bebitas dentro de la misma industria. Es increíble haber podido hacer todo el recorrido, que ambas hayamos podido tener el éxito que hemos tenido. Fue lindo volver a ver esas fotos; hay un hermoso brillo en nuestros ojos. Esa fue una gran experiencia, no solo para nosotras dos, sino para todos los niños. Justin Timberlake, Ryan Gosling y todos los demás que estuvimos juntos en ese programa. Qué gran director de reparto. Pero, caramba, hemos estado trabajando desde que éramos niños pequeños. Todos merecemos algo de felicidad. Siempre apoyaré a Britney.