Los Choby´s y Los Patos Cabreros no son candidatos, pero aseguran buen nivel

La ganadora de los últimos dos carnavales tiene cierto favoritismo en el Teatro de Verano para retener la corona, aunque la categoría está abierta.

Además de la potencia humorística, el show tiene mucha producción y buena música y cuerpo de baile.



A segunda hora actuarán Los Choby´s, que llegan con dos ruedas parejas y un buen trabajo global, de la mano de Martín Prado, su comediante principal, que lidera un elenco de figuras jóvenes muy prometedoras.

No son candidatos, pero habrá una hora de humor continuo de la mano del desopilante personaje ficticio Cachito “Carisma” Carminatti, que disparará escenas muy reideras.



Habrá que poner mucha atención a tercera hora, cuando toque el turno a la comparsa Yambo Kenia, con su biografía candombera sobre Pedro Ferreira.

Se trata de una categoría donde varios grupos tuvieron dificultades técnicas en la primera rueda, de modo que, según parece, el verdadero concurso comenzó en la pasada anterior, dejando la liguilla para las definiciones.

Como los espectáculos combinan amplios despliegues sonoros y escénicos, una buena función puede disparar a los grupos al alza o, al mismo tiempo, sacarlos del juego.



Es una categoría donde Yambo Kenia tiene una buena porción de adeptos y está sonando con fuerza en las quinielas.



El cierre será con Los Patos Cabreros y su espectáculo “Todo me pasa a mí”. Viene de una buena segunda rueda, aunque no es de las principales candidatas.

Si repite lo hecho hace una semana está en condiciones escalar posiciones en el marcador final, gracias a sus rubros de canto y letras.



Evento: Concurso Oficial de Carnaval. Rueda: 3 | Etapa: 2. Lugar: Teatro de Verano “Ramón Collazo” (Rambla Wilson s/n esq. Av. Andrés Cachón). Hora de comienzo: 20:30. Hay servicio de transporte a la salida.

Entradas: $ 600 y $ 300. Actuarán: House (revista), Los Choby´s (humoristas), Yambo Kenia (comparsa) y Patos Cabreros (murga).

House

Con dirección responsable de Nicolás Telles, textos de Germán Medina, Lucía Rodríguez, Pablo Oyhenart, puesta en escena de Federico Longo, arreglos corales de Marco González, arreglos musicales de Santiago Otton, escenografía de Alberto Gómez,vestuario de Nicolás Telles, Elizabeth Silveira, Yessi López, Romina Smith y Ana Ramos, coreografías de Nicolás Telles, Andrea Silvia, Germán Estiben y Eugenia González, sonido de Ulises Rivas y luces de Agustín Romero. Elenco: Lucía Rodríguez, Pablo Oyhenart, Germán Medina (actores), Nicolás Telles, Ana Ramos, Diego Umpiérrez, Andrea Silva, Eloy Benítez, Sabrina Naya, Nahuel Venanzatti, Romina Álvarez, Germán Estiben, Paola Álvarez, Pablo Domínguez (bailarines), Fabián Pérez, Camila Rodríguez, Sergio Pérez, Luciana García, Mathias Prando y Michel Cuadro (cantantes). Orquesta: Santiago Otton, Paula Rivas, Robert Perera, Leonardo Quesada, Fernando Romero, Nicolás Cogan, Sergio Pereira y Mauricio Sosa (orquesta).



Los Choby´s

Con dirección responsable de Leonardo Pacella y Julio Yuane, textos de Leonardo Pacella, Julio Yuane y Martín Prado, arreglos corales de Hernán Macón, coreografías de Rodrigo Cáceres, escenografía de Ángel Duarte y Soledad Denis, pistas de Martín Luzardo, diseño de vestuariode Soledad Denis y Mary Grum y maquillaje y accesorios de Soledad Denis. Elenco: Martín Prado, Julio Yuane, Walter Miranda, Erceo Curto, Juan Santana, Rodrigo Cáceres, Federico Dunghey, Vanessa López, Florencia Franco, Stephanie Álvarez, Henry Carbajal, Claudio Morel, Joaquín Olivera, Marcel Borrone, Nicolás Villarreal, Alan Gómez y Nahuel García.



Yambo Kenia

Con dirección responsable de Carlos Larraura, textos y puesta en escena de Leo Preziosi, dirección musical de Juan Steiner, composiciones y arreglos corales de Eduardo da Luz, coreografías de Maxi Alonso, escenografía de “Taller de Yambo Kenia”, diseño de vestuario de Daniel Rodríguez, Celia Guadalupe y Carlos Larraura, realización de Vestuario de Daniel Rodríguez, Mario Rodríguez y Betty Cantero. Actores: Eduardo Da Luz (Pedro Ferreira), Michel García (Nicolás Guillen) y José Daniel García (Hijo de Pedro). Músicos: Juan Steiner, Christian Lopez, Richard Madruga, Nelson Martín Campos. Tambores de acompañamiento: Michel García, Miguel Jaques, Guillermo Esquivel, Christian Barcelo, Bruno Mendez y Lucas Larraura. Solistas: Eduardo Da Luz, Hugo “Cheche” Santos, Javier Rodríguez, Noelia Heredia, Ana Robayna y Fernando Young. Coro: Nohemi Heredia, Lorena Borges, Robert Suárez, Gastón de León, Emiliano Heredia, Maximiliano Suárez, María Pereyra y Nicolás Denis. Vedettes: María Celia Guadalupe y Marisol Lemos. Bailarín: Maxi Alonso. Cuerpo de baile: Lucía Sotelo, Fabiana Rondán, Linda Vega, Noelia Ramos, Denisse Reingol, Adriana Buen Día, Florencia Gómez, Martina Gómez, Gabriela Dupaso y Yamila Viera. Personajes típicos: Escobero: Gustavo (Tato) Berlangieri, Gramilla: Carlos Gogo, Carlos Odera, Miguel Jaques (Hhjo). Mama viejas: Jaque Larraura, Jimena Viera y Gladys Burgueño. Cuerda de tambores: Miguel Jaques, Bruno Méndez, Lucas Larraura, Michel García, Christian Barceló, Guillermo Esquivel, Marcelo Molina, Miguel Ángel Cardozo, José García, Eduardo Giménez, Hernán dos Santos, Andrés Fernández, José de León y Federico Larraura.



Patos Cabreros

Con dirección responsable de Walter Amor, textos de Eduardo Rigaud, Rafael Antognazza, Álvaro Pintos y Christian Font, puesta en escena de Álvaro Pintos, arreglos corales y dirección escénica de Rafael Antognazza y vestuario de Adrián Boero, Eduardo Poschi y Patricia Granero. Coro: Christian Font, Mauro Puig, Díver Martínez, Sebastián Hernández, Álvaro Denino, Matías Bravo, Leonardo Gómez, Rubens Monzón, Álvaro Pintos, Matías Amor, Eduardo Poschi, Luis Tripicio y Carlos Origüela. Batería: Heber Pinto, Enrique Guzmán y Adrián Boero.