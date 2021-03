Chico César vuelve a Montevideo y actuará el 18 de abril en el Sodre: conozca los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras su presentación de febrero junto a Martín Buscaglia en el festival Medio y Medio de Punta Ballena, Chico César prepara un nuevo recital en Uruguay. Pero, en esta ocasión, su música sonará en un escenario montevideano.



La cita será el domingo 18 de abril a las 19.00 en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional del Sodre (Tickantel). El brasileño presentará algunas de las canciones de su último proyecto, la banda sonora de la adaptación teatral de A Hora da Estrela (Clarice Lispector), estrenada en 2020.



También habrá espacio para repasar varias piezas de su discográfica, que incluye los éxitos “Mama Africa” y “À Primeira Vista”. Esta última lo acercaría a un nuevo público gracias a su delicada versión en español junto a la argentina Loli Molina. Ese encuentro de 2018, ideado para el proyecto audiovisual Pardelion Music, dio paso a unas cuantas presentaciones en conjunto.



Pero, sin dudas, el mayor acercamiento a la música de César por parte del público rioplatense llegó unos cuantos años antes, en 1997, gracias a la versión de “À Primeira Vista” que el exbajista de Serú Girán, Pedro Aznar, incluiría en su disco Cuerpo y Alma. La canción tendría un revival en 2013 cuando Aznar la grabó en vivo junto a Abel Pintos.



Pero la obra de César va mucho más allá de las versiones. El músico y periodista de 57 años cuenta con nueve discos editados, entre los que se encuentran los excelentes Cuscuz Clã (1996), Mama Mundi (2000) y Estado de poesía (2015).



La discografía del ganador del Revelation of the Sharp Award (1995) está atravesada por una comprometida búsqueda por revalorizar los sonidos y la poesía del interior brasileño. El ejemplo más relevante es el de “Deus Me Proteja”, la dulce canción que grabó en 2008 junto al acordeonista Dominguinhos.