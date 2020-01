Chayanne vuelve en marzo a Uruguay: "Las mujeres expresan mejor sus sentimientos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Que se preparen para una gran fiesta”, advierte Chayanne a los uruguayos que lo van a ver en el Antel Arena, el 17 de marzo. “Me gusta que canten conmigo, que bailen, que se expresen. De eso se trata un concierto, de ir a pasarla bien, además de que necesito toda esa energía que me dan para poder seguir”. El show, que lo trae a Uruguay tras cinco años sin visitarnos, es parte de su gira Desde el alma, que inició en agosto del año pasado y con la que ya ha recorrido 13 países donde ha ofrecido 69 shows. En todos lados, anuncian, ha agotado entradas y en Uruguay, de acuerdo a la producción van camino a eso. Hay varios sectores sold out y quedan entradas que van de 3.150 a 7.475 pesos.

Chayanne, que nació en Puerto Rico en 1968, tiene una carrera de más de 40 años: empezó como integrante de una boy band, Los chicos, en 1978 y cinco años después empezó su camino como solista. La etapa más internacional de su trayectoria la inició en la década de 1990 con canciones como “Daría cualquier cosa”, “Provócame”, “El centro de mi corazón”, “Lo dejaría todo”, “Boom Boom”, “Volver y nacer”, “Salomé”, en un repertorio que mezcla lo baladístico con el despliegue rítmico. Muchas de esas, más éxitos recientes como “Humanos en Marte”, estarán, seguro en el Antel Arena.

Chayanne contestó vía mail, un cuestionario de El País y habló de sus canciones, de Puerto Rico, de su familia y del disco en que va a volver a trabajar en mayo cuando termine esta gira. Pero, para eso, antes tiene que poner a bailar al público uruguayo. Viene preparado para eso.

—Este es tu primer show en Montevideo desde 2015. ¿Cómo podrías definir tu relación con el público uruguayo?

—¡Qué te puedo decir, es una relación muy sólida y comprometida, yo me entrego al máximo y sé que siempre recibo amor.

—La gira Desde el alma ya recorrió 14 países y ha tenido una concurrencia de más de un millón de espectadores en 100 conciertos. ¿Aún te sorprende la relación que se ha generado con tu público?

—Vivo sorprendido con el respaldo de la gente a mis giras. Y es como que cada gira nueva trae más público, más éxito y yo digo pero por qué. La verdad estoy muy agradecido de ver que mi carrera de tantos años sigue emocionando a la gente. Por eso me siento con una gran responsabilidad ante mi trabajo.

—A lo largo de tu carrera, el público femenino es el que se ha sentido más identificado con tus letras. ¿Por qué sientes que tus letras conectan tanto con el público femenino?

—Las mujeres pienso, expresan mejor sus sentimientos. Eso no quiere decir, que los hombres no seamos románticos, pero ellas, son más apasionadas y entregadas, se detienen más en los detalles y eso es lo que las hace tan especiales.

—En tu último disco de estudio, En todo estaré, te has acercado a ritmos urbanos (“Humanos a Marte”, “Madre Tierra” y “Quiero bailar contigo”). También has grabado canciones con Ozuna y Wisin. ¿De dónde surge tu interés por estos ritmos y cómo analizas el acercamiento a nuevas generaciones de músicos?

—Con el tiempo van surgiendo nuevos estilos musicales y es importante ponerse al día. A mi personalmente me gusta ese ritmo del reagetton, invita a bailar, como caribeño que soy, todo lo que nos haga pasarla bien, es bienvenido.

—El show de esta gira Desde el alma tour incluye un enganchado de canciones acústicas. Entre ellas, “Tu pirata”, “Hielo en la escarcha” y “¿Qué culpa tengo yo?”. ¿Qué te produce volver a las canciones de tus primeros discos?

—Que llevo muchos años cantando. Y cuando desde el escenario oigo al público cantar conmigo sobre todo esos temas de tantos años como “¿Qué culpa tengo yo?, me digo “wow, estas fans han crecido conmigo”. Qué te puedo decir, lo romántico siempre va a estar vigente.

—Ya que hablamos de tus comienzos, comenzaste a cantar a los 10 años con el grupo Los Chicos. En varias entrevistas comentaste que con ellos tocaban en estadios y hacían giras largas. Visto en retrospectiva, ¿de qué manera te marcó estar al frente de tanta exposición desde pequeño?

—Primero, me dejó claro que esta carrera era lo que me gustaba entonces fui siempre observador, aprendí mucho en esos primeros años, me preparé. Pero la verdad uno no planea tan largo, así que estoy más que agradecido porque mi carrera se ha mantenido hasta ahora.

—En 1984 publicaste Chayanne es mi nombre, tu primer disco solista. En ese momento tenías 16 años. ¿Cómo recuerdas el momento?

—Me sentía el hombre más afortunado de la vida. ¡Mi primer álbum!, me acuerdo del estudio, de las fotos que hicimos de todo el proceso, eso nunca se olvida.

—Este año se cumplen 20 años de Simplemente, el disco que incluye “Boom Boom” y “Cuando un amor se va”, tu dúo con Rubén Blades. ¿Qué importancia tiene ese álbum en tu carrera? ¿Recuerdas alguna anécdota de su grabación?

—La verdad han sido tantas las grabaciones y las anécdotas pero a veces es imposible ubicarlas en el tiempo exacto. A Rubén lo recuerdo siempre con afecto, admiré su carrera y hace unos años nos encontramos en un país durante la gira, nos reunimos y pasamos un buen rato recordando la vida.

—Luego de discos tan exitosos como Simplemente, Atado a tu amor y ahora En todo estaré, ¿cómo podrías definir el proceso de volver a escribir canciones?

—Es algo que tiene que darse naturalmente, siempre surgen las ideas, las experiencias de la vida, pero luego no las puedes poner como quieres y entonces prefiero seguir intentándolo. Las letras son el alma de una canción y tienen que expresar un sentimiento, si no se hace bien, no resulta.

—El año pasado te sumaste a las protestas para exigir la renuncia de Ricardo Rosselló, el presidente Puerto Rico. En esas protestas también se unieron músicos como Bad Bunny, Residente y Ricky Martin. ¿Cómo analizas la unión de artistas para ayudar a cambiar el terreno político?

—Siempre voy a apoyar el diálogo y la paz, no creo en la violencia o el reclamo injusto. Creo que cualquier comunidad tiene el derecho a expresarse libremente y así como debe ser escuchada, debe también saber escuchar y llegar a acuerdos.

—Se han publicado notas sobre Isadora, tu hija y las fotos que publica en Instagram. ¿Te molesta la esta exposición involuntaria de tus familiares?

—Mis hijos son responsables de sus propias decisiones porque ya tienen la edad, pero como padres siempre les hemos enseñado a poner en una balanza las dos caras de la moneda antes de decidir qué hacer.

—En una entrevista hablaste sobre cómo afecta a tu familia las informaciones falsas que surgen en las redes sociales (y que crecen cada vez que sales de gira), donde dicen que has tenido o un accidente o incluso que has muerto.

—Ese es un tema que siempre ha existido y no le doy importancia. De mi han inventado mil accidentes, y podría decir que tengo las vidas de un gato, porque aquí sigo.

—¿Cuáles son tus planes ?

—Tan pronto termine la gira en mayo, entro a terminar un nuevo disco. Llevo mucho tiempo en ese proyecto y afortunadamente está bastante adelantado. Solo falta tener el tiempo necesario para el estudio y no tener nada que me desconcentre.

—El público que va a tus shows está formado por varias generaciones. ¿Qué te hace sentir que la gente tenga tus canciones como banda sonora de sus vidas?

—A veces oigo a personas decirme que tal canción les motivó, que otra les ayudó en una relación, que con otra bailaron. Es como el mejor trofeo que alguien pueda recibir, eso vale más que cualquier cosa. Sólo puedo decir gracias.