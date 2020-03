Chayanne canceló su show en Montevideo a causa del coronavirus: conozca los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La expansión del coronavirus sigue sumando cancelaciones de un recitales en Uruguay. Hoy se confirmó la suspensión de los shows de la violinista Lindsay Stirling (que se presentaría en marzo en el Auditorio Nacional del Sodre) y la presencia de los argentinos Wos y Nicki Nicole en el festival Montevideo Rock.



Ahora se acaba de confirmar que el show que Chayanne tenía pactado para el martes en el Antel Arena, también va a ser suspendido. En un comunicado de prensa publicado en las redes sociales del cantante, se anunció que toda su gira latinoamericana se suspenderá a causa de la expansión del coronavirus.

"Como es de público conocimiento, la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar el Coronavirus como una pandemia y pide acción para que todos los países tomen las medidas necesarias, siendo la primera de ellas la suspensión inmediata de todos los eventos públicos".



De esta manera, Chaf Enterprises en representación de Chayanne decidió poner un alto a su gira Desde El Alma, la cual tenía en calendario a Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana y España.



“Mi público sabe que no me gusta posponer o cancelar conciertos, pero esta es una situación que va más allá del control nuestro y tenemos que cuidarnos todos no solo quienes estamos viajando permanentemente, sino el público que asiste a conciertos; así que espero sigan las indicaciones de cuidado para evitar que el virus nos afecte, la prevención es muy importante”, comentó el músico en el comunicado.



"​Tanto la oficina de Chayanne como los promotores de todos los países en gira estarán a la espera de nuevas noticias de la Organización Mundial de la Salud y de las entidades de salud de cada país, para poder evaluar la posible reprogramación de las fechas. Por ahora todo es muy incierto y preferimos, de común acuerdo, esperar a ver como evoluciona esta situación".

Todavía no se sabe cuándo se realizará el show previsto para el Antel Arena, y cómo será la eventual devolución de entradas.