El chancho de Roger Waters ya vuela sobre el Centenario

Todavía está muy lejos, pero de a poco va pasando el tiempo y el esperado show que Roger Waters dará el 3 de noviembre en Uruguay se va acercando. En menos de dos semanas, exactamente el 19 de febrero, comenzará a través de Red UTS la preventa de entradas exclusiva para clientes de Scotiabank y Santander, lo cual es un manto de tranquilidad para todos los que están expectantes.

RELACIONADAS De $ 1.610 a $ 16.100, los precios para ver a Roger Waters en Montevideo By Belen Fourment De $ 1.610 a $ 16.100, los precios para ver a Roger Waters en Montevideo De $ 1.610 a $ 16.100, los precios para ver a Roger Waters en Montevideo

Pero para mantener la llama del entusiasmo encendida, hoy apareció sobre el Estadio Centenario el famoso chancho inflable de Roger Waters, que se puede ver "volando" o "flotando" sobre la Tribuna Olímpica, a la que está sujeto. El cerdito, de un fucsia estridente, lleva la leyenda "Stay Human" (Mantente humano), además de la fecha y el lugar del show.

Esta campaña de expectativa se hará en los diferentes lugares de América Latina por los que el ex-Pink Floyd pasará con su Us & Them Tour en el último trimestre del año, pero empezó aquí, en Montevideo, una ciudad que el inglés no ha pisado anteriormente.

Se demoró 20 minutos aproximadamente en inflar al animal, que tiene el tamaño aproximado de una camioneta van, y vino desde Canadá, de la compañía que suele trabajar con el artista en este tipo de accesorios.

La historia de uno de los cerditos más famosos del mundo viene escribiéndose desde mediados de la década de 1970.

El animal inflable apareció cuando Waters pensaba en opciones para la portada del disco Animals, de Pink Floyd. Esa fue la primera vez que apareció, y luego fue integrado a los conciertos en vivo, trayendo varios dolores de cabeza: se volaba, o no volaba demasiado, o se prendía fuego.

Cuando Waters se fue de la banda se llevó consigo los derechos del chancho, que sigue siendo un símbolo de sus shows y que es algo que los que vayan al Centenario en noviembre, sabrán que se encontrarán sobre sus cabezas.

En cuanto al cerdo original (el de la tapa de Animals), casi fue subastado por error en 2015 por la casa Air Artists, aunque advertida la falla, fue devuelto a los integrantes de la banda.