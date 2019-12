El Centro Cultural de Música anunció una temporada con grandes nombres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Centro Cultural de Música anunció su temporada 2020. Allí estarán la mítica pianista Martha Argerich, el prodigio ruso del piano Daniil Trifonov, y el gran Joshua Bell como solista de violín y director de la orquesta de cámara inglesa Academy of St. Martin in the Fields.

A ellos se suman orquestas sinfónicas como la de Bamberg, con su centenar de integrantes y el virtuoso polaco del piano Piotr Andreszweski como solista; el exotismo de la Geidai Philharmonia de Tokio con el más famoso solista de taiko (instrumento de percusión japonés), Eitetsu Hayashi y la conjunción del Concerto Köln con el Coro de Radio Berlín para lo que promete ser una espectacular versión de El Mesías de Handel. La Orquesta de Cámara Nouvelle Europe llega con la joven violinista rusa Alena Baeva, de magnética presencia escénica y la música de cámara tendrá una cita de altísimo nivel a cargo del quinteto del Jerusalem Chamber Music Festival liderado por la reconocida pianista Elena Bashkirova.

Martha Argerich, una leyenda viva del piano vendrá como solista de la Orquesta Juvenil Neojiba de Bahia con la que realizó una gira europea. Argerich hizo una única visita a Uruguay hace 50 años.

Daniil Trifonov, en el apogeo de su fama, llegará por primera vez a Montevideo y tocará un recital de piano solo. El Times de Londres lo considera “el más extraordinario pianista de nuestro tiempo”. La propia Argerich se maravilló al escucharlo y exclamó: “Tiene todo y más:ternura y también el elemento demoníaco. Nunca escuché algo así.”

Otro retorno muy esperado es el de Bell que en sus dos visitas anteriores agotó entradas. Su técnica apabullante, honda sensibilidad y carisma los pondrán al servicio del Concierto para violín de Tchaikovsky es uno de los artistas más requeridos en el circuito internacional.

Por más información remitirse a la página web ww.ccmusica.org.uy. Hay un cupo limitado de abonos disponible. Interesados comunicarse al 2915-4474 o 092 828-829 de lunes a viernes de 11.00 a 17.00.