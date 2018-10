Un centenar de canciones de una banda que creció en público 

Son 104 canciones, o sea, un montón de momentos para recordar el talento de R.E.M., seguramente la banda estadounidense más importante de todos los tiempos. La selección reúne todas las presentaciones del cuarteto de Athens, Georgia, para la BBC de Londres, y así permite verlo en diferentes encarnaciones, momentos y exploraciones. Por supuesto que están los clásicos que todos esperamos (sí, figuran en algunos casos en varias versiones “Losing My Religion”, “Radio Song”, “Man on the Moon”, “Drive”, “Everybody Hurts”, “It’s the End of the World and I Know It”, “The One I Love”), además de canciones no tan vendedoras, pero igual de exquisitas. El conjunto aunque tirando a extenuante sirve para mostrar el avance de un proyecto que supo pasar de ser una pequeña banda local, a una de las más importantes del mundo. Formada en 1980, en pocos años se volvió una poderosa máquina de hits sin perder un ápice de su independencia. Reencontrarse con su música, en versiones tan buenas, es una gran

noticia.