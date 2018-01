Cardi B y Camila Cabello hacen historia en el ránking Billboard

La rapera de origen dominicano Cardi B y la cantante cubana Camila Cabello hicieron historia esta semana en la lista Hot 100 de Billboard, que se publicó ayer, al situar cuatro canciones entre las diez primeras de la principal clasificación de esta revista especializada.

Cardi B se convirtió en la primera rapera en situar tres temas entre los 10 primeros de esta lista de popularidad musical en EEUU de manera simultánea, mientras que Cabello logró que su último tema, "Havana", permanezca en la zona noble durante siete semanas, algo que ninguna cantante había logrado en los últimos cinco años.

La cantante de origen dominicano y trinitense tiene su éxito "Bodak Yellow (Money Moves)" en la décima posición y dos colaboraciones, "No Limit", con G-Eazy, en la quinta, y "Motorsport", junto a Migos y Nicki Minaj, en la octava.

Pero el logro de la joven de 25 años oriunda del Bronx, Nueva York, va más allá al situar otros tres temas en el listado Hot 100.

El primero de ellos es "Bartier Cardi", que cuenta con la colaboración de Savage 21, que aparece en la décimonovena plaza, seguido de "Finesse", con Bruno Mars, en la trigésimo quinta, y "La modelo", colaboración con el artista urbano boricua Ozuna, en la posición 61.

Por su parte, Camila Cabello vuelve a rozar la primera posición, que ocupa Ed Sheeran por quinta semana consecutiva con el tema "Perfect", con "Havana", que encabeza sin embargo la lista Pop Songs por séptima semana consecutiva.

Este es el reinado más largo de una canción de una solista femenina desde "I Knew You Were Trouble", de Taylor Swift, que se mantuvo en el tope de esa categoría durante siete semanas consecutivas en febrero de 2013.

Pero la cantante nacida en Cojímar (Cuba) aparece además en el puesto 71 con "Never be the same", segundo sencillo de Camila, su primer álbum en solitario tras dejar el grupo Fifth Harmony en diciembre de 2016, que saldrá a la venta el próximo día 12.