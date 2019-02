Marcelo Corvalán, de Carajo: "Hoy ser rebelde es estar lúcido, atento y sobrio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la reprogramación de su recital de noviembre, este sábado Carajo regresa a Montevideo, donde el trío se siente en casa desde sus comienzos.

Mañana, a partir de las 20.00, el trío se subirá al escenario de Montevideo Music Box para interpretar canciones de sus casi 20 años de música y presentar los adelantos de Basado en hechos reales, su nuevo disco. Antes del show, Corvalán habló con El País.

—Carajo tocó varias veces en Montevideo. ¿Cómo sentís que los recibe el público uruguayo?



—Desde la primera vez que fuimos, entre el 2001 y el 2002, cuando dábamos nuestros primeros pasos como banda, nos sentimos muy bien. Allá tocamos distintas maneras: acompañando a otras bandas, invitados por grupos de allá y luego participando de festivales. Siempre vamos con la intención de hacer conocer nuestra música y tenemos la expectativa de que nuevo público se acerque al grupo.

—Nombraste que empezaron a llegar al ser invitados por otras bandas locales. ¿Cómo ves el intercambio entre bandas de metal de Argentina y Uruguay? ¿Sentís que hay una comunión dentro del género?

—Sí, eso siempre estuvo y creo que existe dentro de todos los géneros. A veces uno se pierde un poco de la escena y no sabe exactamente todo lo que está apareciendo, pero cuando tiene contacto directo, ahí se genera un panorama más claro. Lo bueno es ver el constante movimiento que hay entre los músicos porque sabemos que nuestro género tiene que ver con llevarle buena música a la gente y no pasa tanto por el éxito, por lo comercial o eso de llegar a los ránkings y sonar todo el día en las radios, aunque no es algo malo. Lo bueno que tienen las bandas de este estilo es que están trabajando y haciendo música desde el under.

—Con Carajo se manejan bastante desde el lugar de la autogestión. ¿Siempre les interesó ir por ese lado?

—Sí, en el 2002 salió nuestro primer disco (Carajo) y empezábamos a tocar en vivo. Ale Vázquez, que fue el productor artístico y el productor ejecutivo del disco, armó un sello para poder editarlo. Después, la banda creció mucho y en 2004 fuimos parte de una compañía: tuvimos tres discos con Universal Music. Tras terminar el contrato, a fines de 2010, empezamos nuevamente nuestra carrera independiente de la misma manera que habíamos empezado. Esta vez, Ale Vázquez siguió como productor artístico pero la banda fue la que tuvo que autofinanciarse. La verdad que teníamos un poco la experiencia de lo que había sido vivir de los dos lados: estar de una independencia y desde una multinacional, y tratamos de sacar lo mejor de cada experiencia.

—En su canal de YouTube están documentando el proceso de grabación de su nuevo disco, Basado en hechos reales. Este proyecto ya es un clásico del grupo. ¿De dónde salio la idea de ir mostrando la cocina del disco a los fanáticos?

—Eso fue por el 2010 cuando grabamos El mar de las almas y recién nos estábamos metiendo de lleno en esta locura de las redes sociales, donde todo es tan vertiginoso y tan rápido. La idea era lograr que la gente pudiera seguir el proceso de nuestra grabación y a la vez darle publicidad al disco. Vimos que el público se entusiasmaba con eso y ahora lo retomamos con un poco más de nivel, con mejor calidad de imágenes y todo preparado de antemano, no tan improvisado como antes. La verdad es que esto esconde el concepto del disco, Basado en hechos reales, que tiene esa cosa muy testimonial, muy periodística e historiadora de estar viendo y acompañar cada paso que la banda está dando. Nos interesa poder llevar el arte a otros lugares, que no es solo música.

—"Advertencia", uno de los adelantos del nuevo disco, tiene mucha crítica social. "'Cuidate de quien nos cuida' es la advertencia, 'mirá bien la letra chica' es la advertencia", dice la letra. ¿Cómo surge la canción?

—Son cosas a las que uno no puede escapar. La parte social y cultural que nos toca vivir está muy presente en las canciones y vino de la mano de lo que estamos viviendo como sociedad. Nos hace acordar a los comienzos de la banda, allá por el 2001, cuando era todo muy intenso y había mucha energía dando vueltas. Nosotros tratamos de canalizar todo eso en nuestras canciones para que sean como un desahogo y una descarga. También buscamos el lado positivo y dar un consejo. Hay que analizar las cosas antes de leerlas: si es verdad o mentira lo que te dicen en la escuela, en la calle, televisión y en las noticias. Hay que leer la letra chica y tener cuidado de que no nos engañen, hay muchas cosas que se venden como buenas y que quizás de unos años no lo sean. Hoy es el momento de abrir los ojos y estar atentos porque seguro van a influir mucho en el futuro.

"Advertencia" - Carajo

—¿Lo planteás desde el lado de la política?

—Sí, pero se puede aplicar a distintas aristas de la sociedad. Hoy hay mucha confusión de que cada pañuelo tiene un color y se arma toda una militancia de los derechos humanos. Se está empezando a confundir todo porque algo que empezó inocentemente se le termina involucrando la política y se desvirtúa. Al final uno se siente engañado por esos propios líderes o referentes en los que uno confía.

—¿Sentís que 'Sacate la mierda' (2001) se puede ajustar al presente de Argentina? . La letra dice: "Cómo cuesta mantener la esperanza cuando la comida no alcanza".

—Sí, totalmente. Eso es algo un poco irónico que nos toca vivir como banda: que nuestra canción más famosa pareciera que se compuso hoy mismo. No sé si darle las gracias a los políticos o resginar su mejor hit con tal de que la sociedad esté mejor y que la canción pase de moda. Que nos toque volver a enfrentar algo que buscaba ser el reflejo de un momento preciso, y que después de 20 años siga tan vigente es muy irónico.

—Se cumplen 20 años de Usa toda tu fuerza, el último de disco donde tocaste con A.N.I.M.A.L. En la canción final interpretan un cover de "Highway To Hell" junto a Lemmy de Motörhead. ¿Cómo fue esa grabación?

—Tuvimos la suerte de poder contactarlo y lo contratamos como se suele contratar a una estrella. No salió ni muy caro ni fue muy difícil porque él tenía conciencia de quiénes éramos. Él venía muy seguido a tocar a Argentina y teníamos algunos amigos en común; por ese lado teníamos una carta a favor y, sabiendo que era un cover, lo entusiasmó y se dio. Él justo estaba libre porque había terminado una gira, entonces pasamos todo un día con él. Fue muy amable, muy humilde y estuvo desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Eso fue un regalo de la vida y para mí siempre fue un ejemplo de cómo ser coherente con tu estilo de vida y tu manera de vivir el rock. Dejó una serie de canciones y de discos increíbles.

A.N.I.M.A.L. - "Highway To Hell"

—¿Sentís que la actitud "sexo, drogas y rock" se mantiene vigente en estos años?

—Yo creo que empezó como una bandera de rebeldía, sobre todo en el primer mundo, como Estados Unidos e Inglaterra, donde tuvieron que enfrentar toda la corrupción política, guerras injustas donde la juventud se sentía que no era representada por sus líderes. Creo que tiene que ver con eso y pudo ser justificable en esa época, pero hoy ya se dio vuelta. Hoy el punk es construir y no destruir. Hoy ser rebelde es estar lúcido, atento y sobrio, porque lo que los poderosos quieren es tenernos idiotizados con drogas, con sexo y con la televisión. Sin dudas los tiempos han cambiado, pero hoy ya no tiene sentido el eslogan del sexo, drogas y rock and roll como lo tuvo en los comienzos. Hoy usan la foto de una pareja punk para venderte los pantalones más caros en una tienda en Nueva York, es irónico todo. Es es muy importante que los chicos se den cuenta que hay cosas que van cambiando y que hoy la verdadera rebeldía es otra cosa.



—¿Qué esperás del recital de este sábado?

—Vamos a ir a presentar los tres adelantos del nuevo disco y recorrer nuestra historia,. Va a ser un momento muy lindo para poder reencontrarnos con el público uruguayo, celebrar nuestra historia y presentar nuestras nuevas canciones.