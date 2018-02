"Que este canto se haga revolución": la canción feminista de Falta y Resto

En un carnaval en el que ya ha habido polémicas por cómo se abordan las cuestiones de género y sexualidad, los textos de las agrupaciones apuestan cada vez más a abordar desde un lugar reflexivo los temas del momento. De hecho, entre los reconocimientos que se otorgan al final del concurso, está el de mejor espectáculo que promociona la igualdad de género, que en la última edición fue para los humoristas Cyranos.

Y uno de los trabajos más significativos de este año es el de la murga Falta y Resto, que armó su espectáculo Misa murguera en base a un coro paritario, integrado a medias por hombres y mujeres. Seis chicas se sumaron al coro de la agrupación de Raúl Castro, rompiendo con la histórica tradición de la Falta de no aceptar mujeres en sus filas.

Ese quiebre también se reflejó en el texto, que le hizo espacio para una canción únicamente interpretada por las mujeres. Las seis chicas quedan al frente mientras que el resto de sus compañeros se van al fondo del escenario, y entonan un tema que habla de la violencia de género y las decenas de femicidios ocurridos en los últimos años.

"En Uruguay seguimos siendo adorno y propiedad, y nos matan cada vez más", dice una de las líneas más fuertes de la canción, que es uno de los puntos más emotivos de su puesta.

Los textos de Misa Murguera son de Raúl Castro, Juan Felipe Castro, Leandro Castro, Soledad Castro, Matías Gayesky, Federico Varela y Diego Morales. Este es el de la canción de las mujeres:

Hay ausencias que llenan cada lugar

Y por eso acá estamos para cantar

Por todas las mujeres que no podrán

Y que por ser mujeres hoy ya no están



No es traición ni rencor

Es la verdad



Muchos hablan de amor, de igualdad también

Y hacen lindos discursos que suenan bien

Pero lo cierto es cierto, y en Uruguay seguimos siendo adorno y propiedad

Y nos matan cada vez más



Rabia porque Lorena quería vivir

Y a Karen su hijito la vio morir

Nelly, Valeria, Carmen y cuantas más

¿Alison Iribarne dónde está?



Crimen, muerte y dolor

Nada de amor



Una pregunta nos queremos hacer

Tal vez Momo no viene porque es mujer

En su cuerpo cansado de apechugar

Ya no tiene más fuerza para bailar

Y no logra olvidar ni en carnaval



Hay muchas formas de desigualdad

Si las más pobres son las que sufren más

Que sea trabajadora nuestra canción

Contra el capitalismo y la explotación

El abuso social es patriarcal



Hoy nos mueve el deseo y la decisión

De que este canto se haga revolución

Porque un país posible tiene que haber

Donde no falte nadie por ser mujer



Juntas vamos por más

Ni un paso atrás