Cantautor en nuevo ritmo

Más o menos al margen de cualquier popularidad que exceda un circuito de entendidos, Will Sheff sigue adelante con su proyecto Okkervil River. Lo viene haciendo con fortuna artística, eso sí, desde comienzos de siglo y en su discografía hay discos como Black Sheep Boy, The Stage Names y The Stand Ins que pueden llamarse conceptuales. Sheff, quien también tiene un disco a medias con ese héroe tejano que es Roky Erickson (True Love Cast Out All Evil), es un cantautor inteligente en una veta rockera de influencias muy americanas y folk. In the Rainbow Rain, su nuevo disco, confirma impresiones aunque la producción de Shawn Everett (quien trabajó con The War on Drugs, entre otros) abre el abanico sonoro hacia cosas como el pop ochentero (“Love Somebody). Y Sheff es de los pocos capaces de hacer una canción sobre traqueotomías famosas.





Ficha Okkervil River Disco In the Rainbow Rain ¿Está online? Sí ¿Está bueno? Sí, Will Sheff es uno de los grandes cantautores de hoy.