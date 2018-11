Un cantautor que acá muestra su cara más íntima

Hoy, cuando la música se mide casi exclusivamente por la casualidad del impacto de una canción aislada, suena descabellado un disco de 63 canciones de Tom Petty.

Editado el viernes y al año de la temprana (y lamentada) muerte de Petty, An American Treasure no incluye, encima, ninguno de sus más grandes éxitos; no al menos en las versiones esas que sabemos todos.

Curado por su familia, dos músicos compinches (Benmont Tench y Mike Campbell) y su productor compinche, Ryan Rulyate, acá se repasan todas las etapas de una carrera brillante que empezó allá por 1975. Con todas las ganas de convertirse en un documento de la carrera de un cantautor no siempre valorado en su justa medida, la selección va desde sus primeras canciones con Mudcrutch, su banda juvenil, a una actuación en vivo en el House of Blues de Boston, un año antes de su muerte.

Petty había nacido el 20 de octubre de 1950 en Gainsville, Florida y desde que se cruzó con su banda, The Heartbreakers, fue confeccionado un cancionero que le debía casi en cantidades iguales al country, al rock and roll, al blues y al pop pero también a la psicodelia. Una buena manera de entrarle puede ser Damn the Torpedoes que es de 1979 y donde se incluye un éxito de temprano (“Refugee”, que no está incluido en An American Treasure).

Su popularidad más global la consiguió con Full Moon Fever que es de 1989 y donde un sonido más pop convirtió a canciones como “Free Fallin’”, “Running Down a Dream”, “I Won’t Back Down” y “A Face in the Crowd”. El disco estaba producido por Jeff Lynne, el de Electric Light Orchestra, que compartió con Petty supergrupo, The Travelling Wilburys ,donde también estaban Bob Dylan, George Harrison y Roy Orbison. Murió el 2 de octubre de 2017 de un paro cardíaco.

Como ya hay bastantes recopilatorios de Petty, An American Treasure encara por el interesante camino de las versiones, los demos, las actuaciones en vivo y las grabaciones inéditas lo que le da nueva vida a canciones que, muchas veces no atendimos, pero que revelan el peso específico del talento de Petty, quien merecidamente se ha ganado eso de ser un tesoro americano.

Esto es rock and roll como solía ser cuando era relevante. Petty es uno de sus grandes autores. Acá queda clarísimo eso.