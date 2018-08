El cantante R. Kelly contesta acusaciones de abuso sexual con un tema de 19 minutos

El cantante estadounidense R. Kelly, quien hace meses fue denunciado por acoso sexual y fue "muteado" de los medios y de Spotify, luego de una intensa campaña en su contra, habló de su situación en una canción de 19 minutos, que lo llevó hoy a ser tendencia mundial en Twitter.

La canción, llamada "I Admit" ("Admito"), fue lanzada hoy y es una referencia a todo lo que ha vivido y se ha dicho de él en el último tiempo. "He cometido algunos errores", dice en un verso, pero niega las acusaciones recibidas diciendo que "¿cómo van a decir que no respeto a esas mujeres, cuando todo lo que he hecho es representarlas?".

En otro pasaje de la canción, R. Kelly dice que "admito que tuve sexo con todas las chicas, viejas y jóvenes, pero dime cómo ellos lo llaman pedofilia, porque esa porquería es una locura".

"Pueden tener sus opiniones", canta en un momento, "¿pero realmente se supone que tengo que ir a la cárcel o perder mi carrera por sus opiniones? Sí, vayan y apedreenme, señálenme con el dedo, pongan al mundo en mi contra, pero sólo Dios podrá silenciarme".

En la canción, además, R. Kelly dice haber sido víctima de abuso sexual en su infancia, algo que ya había contado en su autobiografía.

El músico estadounidense, conocido por algunos éxitos de la década de 1990, sobre todo la premiada "I Belive I Can Fly", fue acusado de acoso sexual a mediados del año pasado, a través de un reportaje de Buzzfeed News, en el que se detallaba cómo un montón de chicas vivían con el artista en una suerte de "culto abusivo", como "esclavas sexuales".

Antes, R. Kelly ya había tenido acusaciones por mantener reiterados vínculos con adolescentes. Él ha negado todas las acusaciones.