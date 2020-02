La cantante Bonnie Tyler llegará por primera vez a Uruguay: estará en mayo en el Auditorio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cantante galesa, Bonnie Tyler, reconocida en el mundo gracias a su distintiva voz ronca y rasgada, y sus poderosas baladas, llegará por primera vez a nuestro país para presentar su último disco Between the Earth and the Stars y también los éxitos que ha cosechado a lo largo de estos años.

El concierto será en el Auditorio Nacional del Sodre el próximo 21 de mayo, al que Tyler llega en el marco de su gira mundial donde celebra sus 50 años de carrera musical y presenta su decimoséptimo disco de estudio, lanzado el año pasado.

Las entradas están a la venta por Tickantel en la boletería del Auditorio y los precios van desde 2.900 a 5.300 pesos.

Los hits que todavía suenan en las radios como “Total Eclipse of the Heart”, “It’s a Heartache”, “Holding Out for a Hero”, “Lost in France”, o “More Than a Lover”, serán parte de la selección que Tyler interpretará de esa noche uruguaya.

La cantante de 68 años comenzó el año pasado esta gira mundial donde ya se ha presentado por distintos países de Europa; su primera parada en América Latina será en Brasil, los primeros días de mayo, donde se presentará en cinco ciudades, antes de su llegada a Uruguay.