Canciones revolucionarias en clave intimista

Andrés Stagnaro subirá este viernes 3 de agosto a las 21.00 al escenario de Sala Zitarrosa, para dar su recital Canciones de Resistencia, que reúne algunos clásicos del siglo XX, entre ellos canciones de la República Española. Entradas en Tickantel y en la sala a $ 250 (anticipadas) y $ 300 (el día del show).



“Es un espectáculo que hago hace muchos años, pero esta vez le incorporé canciones de la Revolución Mexicana, partisanas, de la Revolución de los Claveles, más algunas canciones de mi próximo disco, No te acostumbrarás”, señaló Stagnaro a El País.

El nuevo disco incluye “Bella ciao”, conocido canto partisano de los grupos resistentes contra el fascismo, que la serie española La Casa de Papel volvió a darle difusión mediática. “Es una canción histórica, que fue muy popular, y tuvo muchísimas versiones. Y cuando la estaba grabando me enteré que se estaba haciendo más conocida por esa serie. Yo no vi La Casa de Papel y no conozco esa versión”, explica el músico, vocalista, guitarrista y cantautor, aunque se define más a sí mismo como cantante que como instrumentista.



“Yo soy un apasionado de la historia del siglo XX, y estas canciones tienen mucho que ver con la memoria histórica, además de lo bonitas que son. Hay muchas de ellas que están muy en el colectivo de los uruguayos. Muchas de ellas utilizan melodías populares, a las que se le agregan las letras. Creo que fue una época de una enorme fecundidad creativa. Ahora vamos a dejar algo en claro: no solamente del bando republicano se cantaban canciones. Había algunas que tenían su versión en el otro bando”, agrega el músico salteño.

El músico afirma que la tonalidad de estas canciones, y la armonía, están vinculadas con las melodías populares, un poco a la manera de Paco Ibáñez. “Mis versiones tienen un perfil característico. Tienen esa cosas para adelante, pero desde un modo nostálgico, intimista. Más mano a mano con el público. Yo las tomo por la parte poética y musical, y no con el espíritu de la guerra, sino el de la resistencia a determinadas cosas”, aclara sobre el show que prepara, en el que también habrá acompañamiento coreográfico, a cargo de la bailarina de danza contemporánea Iara Aguilera.

En el escenario también estará Andrés Pigatto, quien desde el contrabajo entrará en diálogo musical con Stagnaro. “A esta altura hace tanto que tocamos juntos que ya es medio instintivo. Para mí el contrabajo tiene mucha calidez cuando se toca con el arco. Y cuando se toca pulsando, me da una gran base rítmica”, analiza.



“Hay mucha gente joven interesada en informarse sobre hechos como la Guerra Civil Española, y a veces a través de las canciones, se van empezando a informar más sobre la época”, remarca el cantautor sobre otro de los valores de su repertorio.

Desde que editó su primer disco en 1988, Stagnaro lanzó 11 trabajos en Uruguay y uno en Portugal, además de haber llevado su arte por varias giras artísticas a Portugal, Galicia, Austria, Argentina, Chile y otras geografías, donde ha hecho conocer a través de su canto a numerosos poetas uruguayos. Y ahora lanzó No te acostumbrarás, que en este show se verá solo un poco, dado que será presentado luego, quizá el próximo setiembre, en varios escenarios.