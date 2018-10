Con canciones y películas: cómo acercarse a John Lennon a 78 años de su nacimiento

Hoy, John Lennon cumpliría 78 años. Hablar del músico británico, del ex-Beatle, no es ninguna novedad, y se puede acercar a su vida de diversas maneras: por su activismo, sus letras, su música, su talento, su vida, su muerte. 40 años le bastaron para marcar un legado a varias generaciones posteriores, por lo que no sorprende que año a año se lo recuerde.

Por eso, en el que sería su 78° cumpleaños, decidimos acercarnos a John Lennon desde dos puntos de vista: desde las películas que están disponibles en streaming, y desde una nueva edición de canciones conocidas.

Las canciones

Pensar en John Lennon es pensar automáticamente en "Imagine" y viceversa. Por eso tampoco sorprende que Imagine, disco y canción, siga siendo material para novedades. Así, el 5 de octubre Universal Music lanzó una serie de ediciones especiales con seis discos de Imagine – The Ultimate Collection, que fue remezclado y presenta 140 canciones que incluyen demos inéditos y canciones grabadas en ensayos (algunas de estas opciones disponibles en Spotify y Youtube). Yoko Ono, la otra autora intelectual de "Imagine", autorizó este lanzamiento.

En la pantalla

Otra forma de celebrar a John Lennon es con una maratón de lo que hay en streaming. Por ejemplo, en Netflix está la biopic de 2009, Mi nombre es John Lennon, dirigida por Sam Taylor-Wood y protagonizada por Aaron Taylor-Johnson. Además, hay varios largometrajes dedicados a The Beatles, como The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, que ahonda en sus giras y el impacto que tuvo esa vida en ellos. Otra es How The Beatles Changed the World, o It Was Fithy Years Ago Today.

Sirven para profundizar en la influencia de estos músicos en sus generaciones y las venideras.

Y para los usuarios de Quibit.TV, en la plataforma se puede ver Anochecer de un día agitado, de Richard Lester, la primera película de la década de 1960 que tuvo a los cuatro Beatles como protagonistas.