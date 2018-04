Las canciones de otoño que suenan en Sala Camacuá

Desde hace tres años, el ciclo Canciones de otoño aprovecha el escenario de la Sala Camacuá para generar un diálogo entre cantautores rioplatenses, y para impulsar recorridos que en general están en un primer tramo, con uno o dos discos editados. Y desde hoy, vuelve para ofrecer en cuatro fechas, un nuevo panorama de lo que está sucediendo en torno a la canción de autor y la música popular con un perfil independiente.

Para este fin de semana inaugural, dos cantautoras con propuestas diferentes pero que encuentran en el folclore un punto en común, estarán oficiando de anfitrionas de los artistas argentinos. Melaní Luraschi desde Maldonado y la montevideana Jimena Lepratti, estarán en la Camacuá hoy y mañana, respectivamente.

La primera abre hoy esta cuarta edición, y comparte la noche con la argentina Cecilia Bernasconi, que está presentando su segundo disco Puentes en el Mar y anda a medio camino entre el folclore y el pop. Y la segunda estará mañana sábado, junto al trío argentino Miau, un proyecto muy histriónico que se basa en las armonías vocales que retrotraen a la música estadounidense de la década de 1960. Para ambas fechas (como para las restantes del ciclo, que tendrá el 13 a Martín Rosito y al argentino Rodrigo Soler; y el 14 a Pablo Riquero y Diego González), hay entradas en Tickantel y boleterías desde 240 pesos.

Cantautoras

Luraschi y Lepratti comparten, además de la influencia folclórica, el haber entrado a la música por la escritura. La primera estudiaba teatro y escribía cuando, por sugerencia de una profesora, cantó; la segunda escribía y cantaba canciones de otros, pero recién cuando unió sus letras con su guitarra se sintió satisfecha.

Por lo demás, van por caminos diferentes. Con 24 años, Luraschi ya tiene un disco editado (Canto ancestral) y varios escenarios recorridos, y además ha tocado en Chile y Brasil donde, sobre todo en este último país, reconoce que la apertura se da de forma más sencilla que acá.

Eso tiene mucho que ver con su cantar que es, por la influencia de la cultura brasileña en su departamento y porque ha cantado mucha bossa nova, pero también por el timbre de su voz, según cuenta a El País, un tanto “abrasilerado”. Sin embargo, su sonido tiende más al folclore latinoamericano.

Lepratti, con 32, empezó a hacer sus canciones ya con veintipocos años, y ahora está preparando su primer material discográfico que pasará, igual que su show en la Camacuá, por el candombe, el jazz, el pop y la trova. “En un momento me volqué más al candombe, pero ahora quiero abrir el espectro porque no quiero cerrarme sólo a un género. No es lo que pasa en mi vida”, aclara la cantautora, que ha vivido entre Palermo y Barrio Sur y se ha nutrido de primera mano de los tambores, y tiene una propuesta que es bastante montevideana.

Integradas a circuitos diferentes, las dos están buscando su público y los espacios donde tocar, tendiendo redes sea para adentro o para afuera de fronteras. “No es fácil, pero con el tiempo lo vas logrando”, dice Luraschi, quien quiere tratar de mantener la energía enfocada en la creación. Las intenciones son las mismas y el próximo objetivo, el mismo: terminar sus próximos discos y salir a tocarlos. La Camacuá las espera.

Más música para el fin de semana

PARQUE RODÓ / MAÑANA Tres Flechas Este sábado se inaugura en Montevideo la primera edición del ciclo Tres flechas, que reúne música y poesía nacional y extranjera, y seguirá los sábados 21 y 28 de abril. Mañana se presentarán el trío Animales de Poder, que hace hincapié en la poética de sus composiciones, y el proyecto Mansalva. Todas las fechas son desde las 18.00, con entrada libre (a la gorra) en el Pabellón de la Música del Parque Rodó.

Inmigrantes / Hoy a las 23.30 Monovisión y más El sello independiente Stereopolis Records propone hoy en el sótano de Inmigrantes (Paullier y Guaná) un festival de rock rioplatense, donde convivirán tres propuestas de una estética similar. Desde Argentina llegará la banda Monovisión, de blues rock; y de Uruguay tocarán Rude Mood y Amigos Inflables, la banda de Coné Vecino, cantante de Vinilo. Es a las 23.30 y las entradas se venden en puerta.

Museo Zorrilla / Mañana Senderos Mañana es la nueva edición del festival de música electrónica, que se realizará en el Museo Zorrilla. Esta vez, bajo el concepto Jardines Nocturnos, el evento se propone explorar los sonidos más orgánicos del género, con una grilla integrada por Juan Campodónico, Villa Diamante y Rumbo Tumba, [email protected], Fede Lijtmaer, Sofia Casanova. Las entradas están a $ 500 en PassLine y el aftershow es en Inmigrantes.