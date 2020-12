Canciones de Navidad: José Feliciano hace historia, pero nadie destrona a Mariah Carey

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A 50 años de su lanzamiento, “Feliz Navidad” de José Feliciano entró por primera vez en la lista de las 10 canciones más escuchadas de Estados Unidos según Billboard. El icónico tema bilingüe del puertorriqueño ocupó el décimo lugar de la cotizada cartelera musical estadounidense después de haber estado en el número 12 en 2019 y dentro de las 100 más populares en el país desde que salió en 1970.

Según Billboard, el logro de “Feliz Navidad” fue impulsado por las celebraciones del medio siglo de su lanzamiento, que incluyeron la presentación de Feliciano en algunos populares programas de televisión como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y CBS Sunday Morning.



Además, en asociación con Amazon Music LAT!N, el servicio de música latina del gigante de las ventas por internet, Feliciano sacó una nueva versión del tema, acompañado de 30 artistas como CNCO, Jon Secada, Jason Mraz, Lin-Manuel Miranda, Gloria Gaynor, Michael Bolton y Julio Iglesias Jr..

Y hay otra versión nueva, a cargo de la mexicana Thalía, que le aceleró el tempo y la transformó en una suerte de merengue electrónico que además tiene un simpático video animado.

Sin embargo, fue la versión clásica la que logró colocar a Feliciano por segunda vez en las 10 más populares. La primera vez lo había conseguido con su versión de “Light My Fire” de The Doors, lanzada en agosto de 1968.



Datos de Nielsen Music/MRC Data indican que “Feliz Navidad” registró en los últimos días un avance del 6 % en la radio al alcanzar 23 millones de transmisiones. En streaming creció 15 % con 18,5 millones de escuchas, mientras que tuvo un alza de 34 % en ventas al llegar a 3.000 unidades. Esos números van en sintonía con los que ya había revelado Spotify, que desde setiembre ya se percibió un aumento significativo en el consumo de villancicos y en lo que llevamos de año ya se habrían consumido 6.500 millones de minutos de canciones de este tipo en el mundo.

Claro que en el primer lugar de The Hot 100 de Billboard ya está cómodo el gran clásico en inglés de estas épocas de festividades, “All I Want for Christmas” de Mariah Carey. Es el tercer año consecutivo que la cantante consigue la cima del ranking con una canción que no envejece ni logra ser desbancada, y eso que temporada tras temporada se amontonan las novedades que buscan quedarse con el gran público.

En el Top 10 de la lista están, además de Carey y Feliciano, “Rockin’ Around the Christmas Tree” de Brenda Lee, “Jingle Bell Rock” de Bobby Helms e “It’s the Most Wonderful Time of the Year” de Andy Williams.



Más abajo y pujantes aparecen “Last Christmas” de Wham!, “A Holly Jolly Christmas” de Burl Ives, “Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow” de Dean Martin y “The Christmas Song” de Nat King Cole. Unos cuantos clásicos.

¿Qué temas llegaron este año a las plataformas con la intención de colarse entre los infaltables de Navidad?



“The Lighthouse Keeper”, de Sam Smith y Labrinth, podría ser uno. “Si algún año puede moverme a mirar hacia a los sonidos navideños es este, porque añoramos más que nunca estar con nuestros amigos y familia de nuevo”, escribió el cantante británico cuando lanzó la canción.

Es el sentir de músicos de todos los pelajes que se han volcado con estas fechas, como la banda de rock inglesa Blossoms, que publicó un doble single formado por “Christmas Eve (Soul Purpose)” e “It’s Going To Be A Cold Winter”, o el trío de pop Jonas Brothers, que regresó con una balada “I Need You Christmas”.



Kacey Musgraves, la artista multipremiada en los Grammy de 2019, preparó su propio show para este año con la participación de artistas de la talla de Leon Bridges, Camila Cabello, Lana del Rey o Troye Sivan, y al lado de este último canta el sencillo de anticipo, “Glittery”.

Mientras tanto, la estrella del country Carrie Underwood decidió estrenarse con un álbum completo dedicado a la Navidad, My Gift, en el que incluyó como anticipo una canción original compuesta e interpretada junto a John Legend, “Hallelujah”.

En la otra vereda, algunos artistas aprovechan para recuperar y actualizar viejos lanzamientos. Es el caso de Annie Lennox, que reeditó el disco A Christmas Cornucopia por sus 10 años, con una grabación inédita titulada “Dido’s Lament”. Y por primera vez es posible disfrutar en plataformas de streaming del Don’t Waste Your Wishes de The Killers (2016), compilación en el que abordaban estas fiestas con ironía, como en “Don’t Shoot Me Santa”.

Uruguay también tuvo sus lanzamientos en estos días, en espectros bien distintos. Por un lado, el cantante de música tropical Chacho Ramos estrenó “Tu amor para Navidad”, mientras que la banda Niña Lobo lanzó “Fin de año”, una colaboración con Santiago Motorizado de Él Mató a un Policía Motorizado que aborda las sensaciones más agridulces de esta época del año. Buena mezcla para armarse una lista en Spotify.