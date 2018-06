Canciones que nacieron queriendo ser sinfónicas

Las canciones de los Beach Boys han sobrevivido durante tantos años (muchas de ellas más de cinco décadas) porque, vamos, serán medio inocentonas (a veces) pero vaya que son pegadizas. Y siempre tuvieron un afán sinfónico principalmente aportado por Brian Wilson, el genio de la banda. Eso queda más que claro en este invento que reúne a la Royal Philarmonic Orchestra con las voces originales de aquellas grabaciones míticas. El asunto tiene más curiosidad que renovación y es una fórmula que, por ejemplo, se ha hecho con Elvis Presley con tanto éxito que, por lo visto, ha animado a nuevas incursiones. Los Beach Boys dieron su bendición al proyecto que se grabó en los estudios Abbey Road con todos los lujos de producción posibles. Están “California Girls”, “Wouldn’t It Be Nice”, “Fun Fun Fun”, “Don’t Worry Baby”, “God Only Knows”, “Good Vibrations” y “Kokomo”, una canción de sus últimas etapas creativas. Los arreglos originales de Wilson eran buena parte de la gracia y acá, a toda orquesta, se respetan todo lo posible.