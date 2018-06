Las canciones que nacen de una vida de inmigrante

Gabriela Duyos llegó de su España natal a América del Sur hace ocho años, y desde entonces, no ha parado de tener acercamientos con la música y de incorporar a su propia música, influencias de varios países. Su cancionero, aunque tiene un aura cosmopolita y un acento netamente español, está enmarcado en la región, en concreto en la frontera entre Argentina, Uruguay —donde vive— y Brasil.

De retazos de esta vida de inmigrante se compone Todo se enciende, primer disco de Duyos, que será presentado hoy a las 19.30 en el Centro Cultural de España (Rincón 629). La acompañan su banda completa e invitados, entre los que está el Coro Rapsodia que integra; la entrada es libre.

“Creo que es una mezcla de gustos e influencias; gustos propios a partir de lo que escucho y me interesa, e influencias por las culturas en las que he vivido estos años”, dice Duyos a El País sobre Todo se enciende. “Y hay una influencia concreta que me la dio mi otra profesión, que es la musicoterapia. Me especialicé en geriatría, concretamente en Alzheimer, y eso me ha obligado a estudiar música popular rioplatense que canto con los pacientes. Seguro que algo de esto se coló en la identidad musical del disco”.

A eso se le sumó el proceso de producción que hizo con los brasileños Iván Gomes y Pedro Gongom, con quienes se encontró en San Pablo para definir por qué senda caminar. “Rápidamente conectamos y hubo mucha apertura a probar sonidos, instrumentos y ritmos, y a mí, que venía trabajando los temas en guitarra, se me abrió un mundo”, cuenta.

Con ellos trabajó entre 2016 y 2017, dándole forma a este álbum que tiene un perfil que podría ubicarse entre el jazz y la música popular urbana, con matices roqueros. Para la autora, sin embargo, es más bien “una fusión de pop brasileño elaborado y contemporáneo, mezclado con un tono introspectivo por las letras y los tempos”. En ese plano letrístico, Duyos asegura que “busqué mucho lo poético”.

En paralelo, su trabajo con el Coro Rapsodia, que desde que actuó junto a los Rolling Stones se convirtió en uno de los más populares de Montevideo (Duyos fue una de las que por una cuestión de edad, no pudo estar con Mick Jagger y compañía), le dio la posibilidad de recorrer los principales teatros del país, o sea, de sumar “muchas tablas”. A ese aspecto más objetivo, la española le suma un par de aportes bien subjetivos: el coro le llena el alma, dice, y le permite sentir “el placer de estar flotando en sonido”.

Una mezcla de todo eso —raíz española, influencia sudamericana, experiencia coral— tendrá lugar mañana en el CCE, un puntapié para lo que vendrá: más presentaciones, más canciones, más discos, y la resolución de qué quiere contar, cómo y junto a quién.