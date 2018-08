Cinco canciones que hicieron gigante a Aretha Franklin

Aretha Franklin fue una figura imponente de voz y significado aún más imponente. Como mujer consagrada en un terreno de hombres y, como si fuera poco, como mujer negra, las canciones que Franklin popularizó se convirtieron en himnos de un feminismo que, por entonces, no tenía ni cerca el alcance y la visibilidad que hoy tiene.

Acá, un repaso a algunas de las canciones que cimentaron la carrera gigante de la Reina del Soul, que murió hoy a los 76 años.

"I Never Loved A Man (The Way I Love You)"

"El modo en que me tratas es una vergüenza. ¿Cómo puedes herirme tanto? Bebé, sabes que soy lo mejor que alguna vez has tenido", cantaba Franklin en la canción que le dio nombre a su disco de 1967. Para entonces ya había editado varios álbumes, pero este, su primer single para Atlantic Records, marcó un antes y un después en su historia.

"Respect"

En ese mismo disco había otro tema que Franklin transformaría en himno feminista. En su versión de la canción de Otis Redding, la cantante pide con total convicción ser respetada, deletrea la palabra mientras reclama para sí misma lo que responde, y parece levantar un puño por todas las minorías. Y en más de 50 años, esa canción sigue siendo un himno.

"(You Make Me Feel Like) A Natural Woman"

Coescrito por Carole King y Gerry Goffin, el tema es también de 1967, y marcaría a lo grande la historia de Franklin. Una vez más, Franklin reivindica con su poderosa voz la figura de la mujer, colocándola en un lugar con el que, hasta entonces, parecía que no se podía soñar.

"I Say a Little Prayer"

Fue el gran hit del disco Aretha Now de 1968, y es uno de los temas más importantes en cuanto a su impacto en el Reino Unido. Con esta interpretación de la canción de Burt Bacharach y Hal David, la Reina del Soul ya demostraba que de su trono, nadie la iba a mover.

"Call Me"

Compuesto por la propia Aretha Franklin, es uno de los principales éxitos de su autoría en su amplio repertorio. Lanzado en 1970 en el disco This Girl's in Love with You, es otra canción de amor y entrega absoluta de las que popularizó una de las intérpretes más importantes de la historia de la música contemporánea.