Canciones grises para descubrirse: Lali Gaspari presenta su primer disco

El año pasado, Lali Gaspari sorprendió con un encantador primer disco solista. Tecladista y cantante en la banda Desayuno Continental, y ahora parte de Cielos de Plomo, Gaspari reunió en Gris una serie de composiciones propias que están atravesadas por el piano, instrumento que para ella representa un lenguaje y un mundo. Y eso será lo que presentará mañana a las 21.00 en Sala Camacuá (las anticipadas están en Tickantel).

Gaspari tiene formación clásica en piano y desde los 15 años tocó metal. Pero lo suyo siempre fue más el rock progresivo, el clásico, y propuestas bien pop; y salvo el metal, todo lo demás está presente en Gris, un disco en el que, ante todo, buscó no encasillarse (y uno de los discos del año pasado para El País). “La gracia de hacer un disco solista era esa: salir de todas las estructuras que tenía con otras bandas, y ver qué pasaba cuando yo me enfrentaba a mí misma”.

-¿Y con qué te encontraste?



-Con un montón de cosas, pero todavía me cuesta definir el disco en sí. Noto influencias por todos lados; no puedo evitar relacionar algunas cosas con Amanda Palmer que fue, creo, la principal artista que me motivó a componer. Ella es de las artistas que me abrió esa posibilidad de hacer muchas cosas desde un piano. Y después se me fue para otro lado.

-¿Qué sentís, de cara a esta nueva faceta, que te dio estar en Desayuno Continental?



-Autoestima (se ríe). Tenemos una relación muy linda, siempre me dieron para adelante en todo. Quizás me hacían ver cosas que podía hacer, y no me daba cuenta. Y muchas veces te pasa, cuando sos la única mujer en un grupo, que podés pasar por “la nenita”. Pero los chiquilines en ese sentido siempre estuvieron impulsándome, y hay una cosa de amistad sana.

-¿El poco espacio que se les las mujeres en la escena local, agranda el desafío de plantarte como solista?



-Obvio, porque de antemano sabés que seguramente tengas que pelearte con mucha gente. Tenés que hacerte superfuerte: si no, te pasan por arriba. No sé cómo sucede que hay un festival enorme que convoca a un montón de bandas, y no hay una sola mujer tocando. Cuando doy fe de que hay muchísimas mujeres que están haciendo música que está de mas, que son superorginales, y sin embargo no se las convoca a los festivales. Eso es una incógnita y obviamente que me molesta.